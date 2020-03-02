快訊

陳時中秀圖「日疫情和台差不多」 日本觀察家曝原因喊太樂觀

華映百慕達持有華映科技1.29億股權 福建法院3月底拍賣

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導

大同（2371）今（2）日晚間代子公司華映公告，福建中級法院將於3月30日至31日，重新公開拍賣華映百慕達持有華映科技1.29億股權，起拍價為人民幣3億餘元。

大同表示，華映今日獲悉福建省寧德市中級人民法院將於2020年3月30日10時至2020年3月31日10時止（延時除外），在福建省寧德市中級人民法院阿里巴巴司法拍賣網路平臺上，重新公開拍賣中華映管（百慕達） 持有的華映科技（集團）部分股權1億2,960萬股。

該項起拍價為：人民幣3億0,093萬1,200元；保證金為人民幣3,000萬元；增價幅度為人民幣100萬元及其倍數。

大同公告指出，起拍價將以起拍日2020年3月30日，前20個交易日的收盤價均價（即MA20）的90%，乘以股票總股數為起拍價。

而這次上網掛拍至開拍前，對外公示價格是以2020年2月24日當天股票的收盤價人民幣2.58元，乘以拍賣股數1億2,960萬股再乘以90%。該價格僅僅為展示價格，非實際價格。（因股票變動影響較大，實際起拍價將在起拍日3月30日前進行相應資料調整，該調整後的價格即為這次拍賣的實際起拍價）

大同表示，華映公司及華映百慕達將依未來拍賣結果，將請律師、 會計師研議評估進行後續處理方式，以依法維護華映公司及華映百慕達股東權益。

華映 人民幣 大同

延伸閱讀

大同：福州法院賣出華映科技約2,764萬股 3月將再拍賣

首家兩岸合資 全牌照證券公司落腳廈門

大同 南京、廣東廠復工

工具機廠大同大隈 投資8億在新北擴廠

相關新聞

玩美移動攜手Queen Shop 推出「越南河內旅拍企劃」

今年初春，訊連（5203）轉投資子公司、全球美妝科技廠「玩美移動 」旗下「玩美相機（YouCam Perfect）」Ap...

2.73萬台 2月新車銷售超預期

國內新車2月銷售出爐，總體市場達2.73萬台，比市場原先預估2.2萬台來得好，比去（2019）年同期成長39%。部分消費者覺得在疫情期間，坐自家的車子比去擠公車、捷運還安心，明顯提高購車意願；和泰車（2207）代理的TOYOTA及LEXUS銷售達8,724台，年增率達55%。

消毒用品需求旺 網家PChome 24h購物站上熱銷

因應開學季，全台啟動防護機制，為落實學生健康管理，除了校園全面實施環境消毒，家長們也紛紛添購相關抗菌用品，助攻電商業績。...

防疫拚經濟 彰化縣照辦5場大型就業博覽會

新冠肺炎疫情依然吃緊，百業也跟著蕭條，彰化縣政府防疫之餘也不忘拚經濟，從本月21日起，今年將陸續推出5場大型就業博覽會，...

美元走強、資本支出增 不銹鋼上游Ｑ2獲利拚成長

不鏽鋼產品售價壓力未減，不過，上游廠唐榮（2035）、華新麗華（1605）對第二季展望仍保有信心。唐榮預期，不鏽鋼盤價第...

網購宅經濟爆炸性成長 7-ELEVEN賣貨便服務人次破百萬

統一超（2912）表示，社群微型電商讓人人都能當小老闆，滑世代的指尖商機蓬勃發展，旗下7-ELEVEN的「賣貨便」自去年...

新冠病毒抗疫國家隊 完成另一治療新冠肺炎潛力藥物

新冠肺炎確診與死亡病例節節攀升，全世界分秒必爭奮力研發特效藥和疫苗，參與在國家抗疫團隊的財團法人生物技術開發中心(以下簡...

太景流感新藥 遞交中國大陸臨床試驗許可申請

太景*-KY（4157）今天發布重大訊息表示，其研發中新藥流感抗病毒藥物TG-1000已正式向中國大陸國家藥品監督管理局...

竹71年醬油老店 純手工好味道

新竹市醬油老店源珍醬油，經營至今已71年，因堅持古法，嚴選非基因改造黃豆、百分之百純手工釀造，逐漸成為在地人口耳相傳的好...

智慧經營／林欽宏…走動式管理 找出問題

禾聯碩總經理林欽宏在經營管理上，提出「員工要有被公司利用的價值，激勵員工發揮最大潛能」的觀念；同時強調，「禾聯碩也是要被經銷商、消費者有利用的價值，才能交出更好的績效，永續經營。」

經濟選書／信任與授權

從一個人、兩個人，到幾十個人、上百人，亞尼克的發展隨著營業額的增加、產品線的增加等因素，成為一個愈來愈有組織的企業，不但有行政部、行銷部、還有品管部、總務部等不同的部門。

點子農場／三意銀光經濟

「三意會」終於成立了，集合了媒體人、文化人和企業人的朋友，一起去連結更多關心「創意、公益、生意」的三意人。

熱門新聞

不妙！疫情衝擊 勞動基金1月慘賠312.8億元

航空業雪崩！華航對內發公開信：擬推更多應變方案

新冠病毒抗疫國家隊 完成另一治療新冠肺炎潛力藥物

疫情發燒 估上半年500間旅行社停業下半年9成無法營運

不能減薪！旅遊業員工進修每月1.8萬 補貼對象改為老闆

振興消費 抵用券擬取代折扣券

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。