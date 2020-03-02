華映百慕達持有華映科技1.29億股權 福建法院3月底拍賣

大同（2371）今（2）日晚間代子公司華映公告，福建中級法院將於3月30日至31日，重新公開拍賣華映百慕達持有華映科技1.29億股權，起拍價為人民幣3億餘元。

大同表示，華映今日獲悉福建省寧德市中級人民法院將於2020年3月30日10時至2020年3月31日10時止（延時除外），在福建省寧德市中級人民法院阿里巴巴司法拍賣網路平臺上，重新公開拍賣中華映管（百慕達） 持有的華映科技（集團）部分股權1億2,960萬股。

該項起拍價為：人民幣3億0,093萬1,200元；保證金為人民幣3,000萬元；增價幅度為人民幣100萬元及其倍數。

大同公告指出，起拍價將以起拍日2020年3月30日，前20個交易日的收盤價均價（即MA20）的90%，乘以股票總股數為起拍價。

而這次上網掛拍至開拍前，對外公示價格是以2020年2月24日當天股票的收盤價人民幣2.58元，乘以拍賣股數1億2,960萬股再乘以90%。該價格僅僅為展示價格，非實際價格。（因股票變動影響較大，實際起拍價將在起拍日3月30日前進行相應資料調整，該調整後的價格即為這次拍賣的實際起拍價）

大同表示，華映公司及華映百慕達將依未來拍賣結果，將請律師、 會計師研議評估進行後續處理方式，以依法維護華映公司及華映百慕達股東權益。