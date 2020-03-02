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玩美移動攜手Queen Shop 推出「越南河內旅拍企劃」

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
玩美移動攜手Queen Shop，推出「越南河內旅拍企劃」。圖／玩美移動提供
玩美移動攜手Queen Shop，推出「越南河內旅拍企劃」。圖／玩美移動提供

今年初春，訊連（5203）轉投資子公司、全球美妝科技廠「玩美移動 」旗下「玩美相機（YouCam Perfect）」App，首度引爆時尚美妝跨界話題，特別將拍照美學延伸到時尚穿搭，與同樣貼近女孩生活追求好感時尚的台灣原創服飾品牌Queen Shop聯名推出「越南河內旅拍企劃」主題相片編輯與分享活動。

透過「玩美相機」App 內建獨家 Queen Shop《旅拍河內企劃》素材包，包括三款Queen Shop 風格濾鏡，將三種越南河內特色美食「河粉、咖啡、腰果」融入於濾鏡中，讓使用者在變換色調的同時也能感受到滿滿的河內氛圍；三 款具有河內特色的背景，如河內火車街、36 古街、河內報社，讓使用者可以將自己融入這些絕美的景色,跟著QS去旅行；另外，還有九款貼圖

玩美總經理張華禎表示，這是玩美首次與服飾品牌異業結盟，Queen Shop獨特的品牌風格濾鏡在線上論壇討論度極高，結合這次品牌旅拍企劃，透過玩美相機APP 強大的相片編輯功能，使用者可以一鍵套用廣受歡迎的色調風格。此外，運用玩美強大的摳圖功能，也能讓使用者不用出國也彷彿置身於河內街景風光。

玩美將不斷透過異業合作，讓照片編輯的愛好者可以運用多樣化素材,並透過簡單的操作創造出自己喜愛的相片風格,與朋友分享。即日起至今年3月8日止，只要下載玩美相機，使用Queen Shop風格主題素材製作屬於自己風格的 QS style參加活動，即可領取QS購物紅利金，活動詳情請見玩美彩妝粉絲團。

相機 越南 貼圖

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