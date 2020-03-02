消毒用品需求旺 網家PChome 24h購物站上熱銷

因應開學季，全台啟動防護機制，為落實學生健康管理，除了校園全面實施環境消毒，家長們也紛紛添購相關抗菌用品，助攻電商業績。網路家庭（8044）觀察旗下PChome 24h購物站上數據，表示開學後學生互動接觸頻繁，為保持課桌椅等設備清潔，市場消毒用品需求飆升，帶動2月消毒商品搜尋量年增成長10倍以上，銷售動能強勁。

此外，網家也說，返校潮同時帶動外宿租屋族湧現日用品補貨熱潮，衛生紙、濕紙巾等快消品持續熱銷，也推升熱搜次數年增率成長四倍以上，買氣相當火熱。

順應趨勢，PChome 24h購物宣布於站上推出「外宿布局術」活動專區，提供消費者餐廚傢俱、寢具用品、環境清潔等多元商品選擇，並祭出36大銀行最高回饋26.88%，且即日起至4月6日，單筆消費滿3,888元、消費累計滿額1萬元，或APP單筆消費滿490元，即可抽大甲鎮瀾宮光明燈等贈禮。

PChome 24h購物觀察站上開學熱搜關鍵字，前三名依序為口罩、衛生紙、濕紙巾，其中，為全力預防感染風險，多數學童配戴口罩上學，使得口罩成為開學不可或缺的防護商品，尤其以兒童口罩需求熱絡，目前雖統一由指定通路販售，不過每日排隊購買人潮多，一罩難求的情況下，刺激市場需求仍居高不下，帶動搜尋量持續列居熱搜冠軍。

開學後為加強健康管理，各地校園提倡適時使用衛生紙摀住口鼻，避免傳染機率，加上返校後外宿學生日用快消品需求增，民生用品掀起採購熱潮，促使衛生紙的搜尋次數不斷攀升，列居熱搜第二。另外，方便隨身收納攜帶的抗菌小物也成為開學必備商品，可隨時做好手部清潔，獲得市場青睞，名列熱搜第三。