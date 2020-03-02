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防疫拚經濟 彰化縣照辦5場大型就業博覽會

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
新冠肺炎疫情依然吃緊，百業也跟著蕭條，彰化縣政府防疫之餘也不忘拚經濟，宣布從本月21日起，今年將陸續推出5場大型就業博覽會。記者劉明岩／攝影
新冠肺炎疫情依然吃緊，百業也跟著蕭條，彰化縣政府防疫之餘也不忘拚經濟，宣布從本月21日起，今年將陸續推出5場大型就業博覽會。記者劉明岩／攝影

新冠肺炎疫情依然吃緊，百業也跟著蕭條，彰化縣政府防疫之餘也不忘拚經濟，從本月21日起，今年將陸續推出5場大型就業博覽會，但為防疫考量，縣長王惠美說，會在戶外通風場域舉辦，並採用單一入口，進來的人全部量體溫，工作人員全部戴口罩，請大家放心。

彰化縣政府勞工處表示，這5場就業博覽會中，第一場是為因應轉職潮，3月21日在南郭國小舉辦，計有60家廠商參與徵才，產業類別包含製造業、高科技業、保全業及服務業等，另外5月23日在員林國小、8月1日在統一鹿港文創會館、9月12日在北斗家商、11月7日在和美實驗學校，每場次均提供1000多個就業機會。

彰化縣政府今天為這5場大型就博覽會宣傳，王惠美說，除了許多上市上櫃公司現場徵才外，為了讓求職者發揮長才覓得好工作，特別規劃四大主題，第一個是就業探索區，讓求職者知道在什麼樣的區塊才能夠讓自己適才適所；第二個是行動履歷區，藉由履歷充分把自己長處表現出來，讓企業主一看就會喜歡；第三個是時尚造型區，透過造型讓面試官有好印象；第四個是健康體驗區，結合視障朋友幫大家紓壓按摩，讓大家不會那麼緊張。

彰化縣產業總工會理事長董文雅表示，新冠肺炎對於經濟、工業造成影響，但希望能透過就業博覽會，讓民眾有機會就業，不要對就業失去信心，讓彰化產業帶動台灣的薪水，讓勞工有就業機會，讓台灣能夠跟上其他國家的競爭力，有賺錢才會生更多孩子。

相關徵才活動訊息或職訓課程可至縣府所設立的8處就業服務台洽詢、撥打免付費專線0800-529191(我愛就業就業)、上網到縣府首頁-活動快訊或到彰化縣政府勞工處粉絲團查詢。

新冠肺炎疫情依然吃緊，百業也跟著蕭條，彰化縣政府防疫之餘也不忘拚經濟，宣布從本月21日起，今年將陸續推出5場大型就業博覽會。記者劉明岩／攝影
新冠肺炎疫情依然吃緊，百業也跟著蕭條，彰化縣政府防疫之餘也不忘拚經濟，宣布從本月21日起，今年將陸續推出5場大型就業博覽會。記者劉明岩／攝影

徵才活動 求職 肺炎

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