防疫不忘精進 中彰投分署推「五鼠運才助就業」服務

防疫不忘精進！勞動部勞動力發展署中彰投分署聚焦產業發展及人才需求，今（2）日宣布推出「五鼠運才助就業」五大重點服務措施，將有助於求職者找到適性工作，企業也能找到好人才。

勞動力發展署中彰投分署繼榮獲國家人才發展獎及第一屆政府服務獎後，108年4度取得我國人才發展品質管理系統TTQS金牌，為訓練品質作見證。今年雖面臨疫情衝擊，在做好防護措施下，也力求相關服務不停歇。

中彰投分署長林淑媛表示，今年朝向以職業訓練量能提升、徵才活動突破創新、深入校園資源連結、攜手社政主動出擊及協助銀髮人才銀向未來為主軸，推出重點服務措施，希望民眾能善加運用，為自己在鼠年許個不一樣的未來。

其中，在職訓量能提升方面，以「訓練與時俱進 培育關鍵人才」為題，將搭配重點產業政策，包含智慧機械、資通訊、物聯網、電動車、智慧綠能、生技醫療等六大產業，開設10多項新興職類課程。

另配合投資青年就業方案，鏈結學校教育、企業實習辦理青年專班、產學訓、雙軌及青年就業旗艦等多項合作或工作崗位訓練計畫，提升青年就業技能，預計較去年提昇10%的青年培訓容量。

在每年都會舉辦的徵才活動方面，則強調「特定主題徵才·獵得焦點人物」，今年除一般徵才活動外，將於畢業季辦理社會新鮮人徵才，各就業中心也將針對轄區多數族群(如中高齡、二度就業婦女)篩選適合的工作機會，設計專屬徵才活動，並因應疫情調整辦理方式，進而提升適才適所的媒合率。

第三項著重資源連結，深入校園主打「推動校園職涯套餐·建構青年資源地圖」，針對學校端，將合作推廣多元化職涯套餐方案，包含提供學生職涯諮詢、職業適性測驗、職涯團體工作坊及職場模擬體驗營等活動，讓職涯觀念扎根校園。

針對學生端，則盤點各項政府資源，推出「青年資源地圖」，讓青年找資源更便利，也將邀請各大專校院學生會或社團幹部，參與中彰投區大專青年聯誼會，擔任分署與學校間另類互動橋樑。

另為強化社會安全網，促進弱勢者就業，特別推出「勞政社政攜手·落實就業安全」，將主動連結轄區社會局處13個家庭(社會)福利服務中心，提供加點(新增駐點服務)、加量(擴大服務人次)及加項(增辦就業準備活動)的服務方案，以開發潛在勞動力，促進弱勢者就業。

此外，為因應高齡化社會來臨，以及中高齡者及高齡者就業促進法實施，特別推動「邁向銀齡潮流·精進服務內涵」，將搭配企業輔導團倡議宣導及進場輔導；也將蒐集國內外銀髮就業經驗，以發掘轄內中高齡及高齡者就業可行的新場域及新模式，為分署於明年籌設中部首個區域型「銀髮人才資源中心」作準備。