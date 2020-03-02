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美元走強、資本資出增 不銹鋼上游Ｑ2獲利拚成長

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

不鏽鋼產品售價壓力未減，不過，上游廠唐榮（2035）、華新麗華（1605）對第二季展望仍保有信心。唐榮預期，不鏽鋼盤價第二季有望谷底反彈，且近期美元走強，進口鋼材價格上漲，對國內市場有正向作用，則說，隨著生產效率提升，今年上半年不鏽鋼事業獲利可望回到成長軌道。

大陸青山集團在印尼設置鎳生鐵廠和不銹鋼廠，大量使用鎳生鐵生產不銹鋼品，並低價外銷。唐榮、華新麗華觀察，產品售價正逐漸與國際LME鎳價脫鉤，LME鎳價上漲之際，產品售價卻下跌的情形屢見不鮮。截至目前，產品售價仍持續承壓。

唐榮本業承壓，但2019年業外有高雄新都段、中都段土地出售收益進帳，全年轉虧為盈，稅後純益為1495.3萬，每股稅後純益（EPS）為0.04元。唐榮去年度決議不配發股利。展望今年，唐榮指出，去年市場需求差，導致不鏽鋼價格走跌，但今年首季以來，盤價逐漸回穩，三月開平盤，預期第二季能延續緩步回溫態勢。後市來看，美元匯率及國際鎳原料價格走勢，仍是觀察指標。

華新麗華2019年稅後純益為31.49億元，年減逾七成，EPS為0.95元，較前一年遜色許多。華新麗華稱，去年不鏽鋼銷量平穩，其中第四季受美中貿易戰情勢轉好，銷量受到激勵；加上去年以來，持續擴大資本支出，改善生產設備，整體獲利有望於今年首季逐步穩定，上半年回到成長軌道。

華新麗華 唐榮

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