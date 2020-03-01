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新制上路 蘇揆：酒駕者重新考照須裝酒精鎖

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導
行政院長蘇貞昌提醒，酒駕新制3月1日上路。圖／取自蘇貞昌臉書
行政院長蘇貞昌提醒，酒駕新制3月1日上路。圖／取自蘇貞昌臉書

行政院長蘇貞昌今（1）日提醒，今天開始，酒駕將會受到更嚴格的限制與處罰，包括因酒駕被吊銷者，重新考領駕照後，須於車輛裝設酒精鎖一年；因酒駕被吊銷駕照者，須接受15小時的教育訓練，才能重新考照，且所有相關費用自付。

蘇揆於臉書指出，今天開始，酒駕會受到更嚴的限制和處罰，第一，因酒駕被吊銷駕照的人，重考駕照後車輛要裝酒精鎖一年，未通過酒測無法啟動、每45分鐘到一小時還會要求駕駛人重新吹酒測一次，否則熄火後車輛鎖死，要拖回原廠才能解開。

蘇揆表示，第二，被吊銷駕照者想重考，要先上15小時的教育訓練，酒駕累犯三次，還要再去合格醫療機構接受酒癮評估治療，滿一年12次才能重新考照。蘇揆強調，這期間租用酒精鎖的費用、酒駕教育訓練學費、酒癮治療費用，請駕駛人自己付。

蘇揆表示，為不讓酒駕肇事傷人、危及他人性命的憾事再發生，政府屢屢加重酒駕的罰金、刑期，今日起，酒駕吊銷駕照後，重新考照的限制又重又複雜，講起來很多條，但是大家只要記一條，就是「開車不喝酒、酒後不開車」就好。

酒駕 駕照 酒精 蘇貞昌

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