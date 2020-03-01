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把握好天氣！ 吳德榮：傍晚起北部轉雨降溫 周三又變天

國航下波無薪假 受關注

經濟日報 / 記者黃文奇／台北報導

新冠肺炎疫情持續肆虐，航空業受到極大衝擊，台灣桃園機場客運量持續下滑，華航、虎航等國航營運遭受極大壓力，3月起是否會放無薪假，值得關注。

華航方面，自2月16日起該公司各級主管、外派及轉投資事業主管，薪資均以基本薪調降10％，將待疫情緩和後再行調整。此外，華航日前已開始鼓勵員工休特殊事假、留職停薪等，顯示營運壓力逐漸沈重。

長榮航方面，由於航線結構以北美等長途航線為大宗，占營運比重逾五成，因此短時間內仍有支撐。不過，長榮航日前也開始鼓勵員工休假，唯仍未有減薪等相關規劃。

近期日本、南韓疫情日益嚴峻，尤其南韓為中國大陸以外疫情最告急地區，中央流行疫情指揮中心已將之列為「警告」地區，自南韓回國者必須居家檢疫14日，導致航空公司航班再度大砍，尤以虎航受傷慘重。

業者表示，除了上述幾家航空公司，星宇算是「不幸中的大幸」，不幸的是星宇開航日期1月23日正逢新冠肺炎疫情流行之際，幸運的是該公司規模仍小，必須給付的租金、規費、人事費用比幾家大公司少很多。

疫情 長榮航 華航

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