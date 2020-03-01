快訊

把握好天氣！ 吳德榮：傍晚起北部轉雨降溫 周三又變天

張國煒：星宇受疫情影響相對小

經濟日報 / 記者黃文奇／台北報導

星宇航空昨（29）日依計畫在桃園國際機場舉行飛機修護棚廠興建工程動土典禮，星宇表示，該棚廠預計兩年內、2021年完工，未來將積極擘畫更大規模廠區，以爭取台灣逾600億元飛機維修商機。

星宇航空董事長張國煒昨日出席典禮時表示，新冠肺炎對航空業影響會是SARS的幾倍，不過星宇目前只有三架飛機，影響相對小，興建修護棚廠是長遠計畫，不因疫情推遲。另外，出席者還包括桃園市副市長李憲明、民航局長兼桃機董事長林國顯、張國煒、星宇執行長翟健華等。

張國煒表示，飛安是航空業成敗關鍵，國人信任他，他也對此親力親為，星宇修護棚廠好不容易付諸實行，希望在十年內配合政府政策，在新的第三跑道規劃中，能爭取一塊更大維修區。

星宇第一座飛機修護棚廠外觀簡約，棚廠占地約20,000平方公尺，總地板面積約2.5萬平方公尺，包含地下一層，地上四層，設有飛機維修機棚區、航材保稅倉庫、客貨艙工作區、航機零組件、結構零組件及複合材料等相關維修區。

棚廠空間可同時容納一架A350及兩架A321neo客機維修作業，棚廠外規劃可停放一架A350客機與一架A321neo或三架A321neo。

星宇表示，飛機修護棚廠預計2021年底完工，配合未來機隊逐漸到位，將可執行星宇機隊維修需求。

張國煒 航空業 星宇航空

延伸閱讀

星宇開航 張國煒親自送機、當機長

影／星宇首航張國煒親自送機 合照加簽名收編粉絲的心

張國煒：無父親栽培與遺產 不可能造就星宇

「爸你有高興麼～」星宇首航張國煒感性發文 35字感動網友

相關新聞

張國煒：星宇受疫情影響相對小

星宇航空昨（29）日依計畫在桃園國際機場舉行飛機修護棚廠興建工程動土典禮，星宇表示，該棚廠預計兩年內、2021年完工，未來將積極擘畫更大規模廠區，以爭取台灣逾600億元飛機維修商機。

國航下波無薪假 受關注

新冠肺炎疫情持續肆虐，航空業受到極大衝擊，台灣桃園機場客運量持續下滑，華航、虎航等國航營運遭受極大壓力，3月起是否會放無薪假，值得關注。

不怕疫情 星宇維修機棚動土

新冠肺炎疫情持續升溫，台灣航空業也受到極大衝擊，桃園機場客運量更持續下滑，但星宇航空不畏疫情逆向操作，昨上午依照原訂計畫在桃機舉行飛機修護棚廠興建工程動土典禮，預計二○二一年底完工。

產業追蹤／善用動線設計 拉高客單價

2020年消費者仍在實虛體通路中進行比較及消費，但實體通路的客流量有其天花板限制，導致這兩年實體通路業者非常重視「先細緻化經營現有客群，試圖拉高平均客單價後，如果可能，再積極開發新客源」。

產業追蹤／企業數位化三部曲 先做先贏

隨著行動裝置的功能愈來愈強大，加上破壞性數位科技的迅速發展，包括大數據、人工智慧、雲端運算等，數位科技逐漸滲透至消費過程中各個階段，帶動創新商業模式出現，不僅改變消費者生活習慣，同時也為企業經營帶來新的挑戰。

產業追蹤／百貨空間行銷 秀生活美學

今年元月遠東百貨信義店開幕及三井outlet Park台南基地動土，宣告不論是台系與日系百貨公司及購物中心，都將陸續在台北信義區及區域性重要鐵公路交通節點開幕，以新型消費商品、美食及休閒體驗空間，提供消費者服務，創造新型態的生活消費與休閒娛樂潮流地。

星宇航空維修棚廠開工 2021年底完工

星宇航空的飛機維修棚廠今天動土開工，棚廠占地約2萬平方公尺，設有飛機維修機棚區、航材保稅倉庫、客貨艙工作區、航機零組件等...

高績效教練／「隨經濟」的消費體驗

最近有個新名詞叫「隨經濟」（Ubiquinomics），是指在隨處科技（Ubiquitous Technology）下的新商業文明，也就是在「互聯網×大數據×人工智慧」的驅動下，隨著科技、社會、商業、組織、價值之五種現象的變化，形塑了隨時（anytime）、隨地（anywhere）、隨緣（anyone）、隨終端（any device）、隨支付（any payment）、隨通路（any channel）六種模式，進而創造出「消費者全方位消費體驗」的全新商業世界，得帳戶者得天下。

管理錦囊／從A到A+ 修練企業特質

今年邁入第34年的嘉威聯合會計師事務所是國內「B型企業」，更是業界公認的幸福企業。所長張威珍表示，「先有人，再有事」是他始終秉持的經營理念，因為每個人都只有24小時，站在員工角度思考，把員工當家人是嘉威會計師事務所離職率僅3%的原因。

顯而立見／翻轉思維 創造乘法式成長

全世界這次遇到疫情黑天鵝，難道就不能做生意了嗎？只要透過數位轉型還是可以做到。因為過去驅動生意增長的方式，是透過新市場、雙邊／多邊貿易，或人口紅利等因素，例如把店從台北擴充開到中南部，或是經營新興國家強大的人口數量，像是中國或印度等。

業務最前線／善用客戶分析模型 事半功倍

經過美中貿易戰、新冠肺炎的兩大因素先後衝擊，全球製造業、貿易業及各國內需市場，近年內都發生劇烈的變化。如果就單一供應商來說，訂單的銳減或暴增反應的是短期現象。其實長期來說市場既不會突然消失、也不會貿然出現，它只是經歷一次又一次的洗牌和重組。

創新平台／無毒苗木技術 經濟效益大躍進

走入工研院六甲院區，印入眼簾的是一叢叢綠油油的澳洲茶樹無毒苗木群，無毒苗木除了身分特殊之外，工研院花費近半年時間，量身訂作出有別於業界使用的壓差萃取技術與參數，不但可萃出精油高純度、成分穩的精油，萃取率更是一般茶樹的五至六倍，如今更成功技轉林衛生技，最近隨著新冠肺炎疫情持續延燒，也讓林衛生技接獲不少大廠欲購買的詢問電話，讓在地精油立大功。

熱門新聞

5G拚下半年開台 天價標金肺炎疫情來亂

查緝非法移工 勞團：有照護需求家庭恐爆炸籲特赦　

星宇航空維修棚廠開工 2021年底完工

新冠肺炎衝擊全球股市 國安基金緊盯

疫情風暴難平息 大廠示警有斷鏈危機

東亞疫情燒 韓DRAM、面板、半導體恐轉單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。