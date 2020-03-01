張國煒：星宇受疫情影響相對小

星宇航空昨（29）日依計畫在桃園國際機場舉行飛機修護棚廠興建工程動土典禮，星宇表示，該棚廠預計兩年內、2021年完工，未來將積極擘畫更大規模廠區，以爭取台灣逾600億元飛機維修商機。

星宇航空董事長張國煒昨日出席典禮時表示，新冠肺炎對航空業影響會是SARS的幾倍，不過星宇目前只有三架飛機，影響相對小，興建修護棚廠是長遠計畫，不因疫情推遲。另外，出席者還包括桃園市副市長李憲明、民航局長兼桃機董事長林國顯、張國煒、星宇執行長翟健華等。

張國煒表示，飛安是航空業成敗關鍵，國人信任他，他也對此親力親為，星宇修護棚廠好不容易付諸實行，希望在十年內配合政府政策，在新的第三跑道規劃中，能爭取一塊更大維修區。

星宇第一座飛機修護棚廠外觀簡約，棚廠占地約20,000平方公尺，總地板面積約2.5萬平方公尺，包含地下一層，地上四層，設有飛機維修機棚區、航材保稅倉庫、客貨艙工作區、航機零組件、結構零組件及複合材料等相關維修區。

棚廠空間可同時容納一架A350及兩架A321neo客機維修作業，棚廠外規劃可停放一架A350客機與一架A321neo或三架A321neo。

星宇表示，飛機修護棚廠預計2021年底完工，配合未來機隊逐漸到位，將可執行星宇機隊維修需求。