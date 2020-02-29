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大宗商品利薄 台廠找出路

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導

全球經濟景氣經過長達十年大擴張，包括橡膠、石化等許多上游原料拚命擴產，如今紛紛出現供過於求現象，造成售價崩跌、利差緊縮，「高值化」成為國內廠商的唯一出路。除了台橡評估切入高階的HSBC市場，中石化本周也收購三晃大甲廠，強化OPP（鄰苯基苯酚）特化供應鏈布局。

過去幾年景氣大好，許多原料廠商大力擴張，規格化的大宗商品因進入門檻不高，加上中國市場大，大陸廠商一旦介入，擴產規模驚人，台灣廠商很難以量取勝。

以中石化為例，為國內最大的CPL（己內醯胺）供應商，但受到大陸石化廠未來一、二年將有上百萬噸CPL新產能將投入市場，供給寬鬆造成價格不振，連公司都坦承CPL本業還有一段苦日子要過。

而高值化的特化原料，雖然市場規模小，以營收來看，很難和大宗商品相提並論；但特化原料進入門檻高、市場選擇少，相對毛利率非常高，有利公司獲利。

中石化本周就宣布投資4.65億元買下國內特化廠三晃的大甲廠，想利用旗下高值化的特化原料OPP，結合下游三晃的無鹵阻燃劑技術與通路，把相關供應鏈串接起來。由於無鹵阻燃劑較一般阻燃劑更環保，未來可切入印刷電路板、IC封裝等電子產品相關領域，甚至朝5G應用布局，中石化希望藉此強化在市場上的不可替代性。

中石化 景氣 和大

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