降低新冠肺炎疫情衝擊，北市推出四項融資紓困措施

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

新冠肺炎疫情對國內產業經濟造成不小衝擊，北市府產業發展局推出四項融資紓困措施，協助企業因應資金周轉需求，3月2日啟動實施，紓困期間為六個月，未來將視疫情發展檢討調整。

產業發展局昨（28）日表示，為降低中小企業受疫情影響造成的資金周轉壓力，於紓困期間申請「台北市中小企業融資貸款專案」，已協調台北富邦銀行調降貸款利率0.25%，並由市府另再補貼利息1%，總計減少 1.25%利息負擔，於獲貸後前六個月期間僅需負擔1.17%優惠低息。　　

針對貸款尚未到期的原核貸戶，紓困期間由北市府補貼1%利息；若原貸戶確有營運困難，由台北富邦銀行提供貸款本金或利息遞延繳付，最長六個月。　　

另外，為協助中小企業在疫情影響期間儘速取得營運所需資金，新增「簡易貸」項目，簡化申貸作業，凡申請融資貸款金額在120萬元以下者，得予「免營運計畫書」、「快速核貸」、「三個月寬限期」，並同時享有降息（0.25%）暨補貼利息（1%）等優惠。　　

產業局局長林崇傑表示，隨著疫情的不斷發展，對於台北市的觀光旅遊、零售消費、交通運輸、餐飲住宿及休閒娛樂等產業都有不等程度的影響，產業局推出四項融資紓困措施，希望能緩解中小企業短期資金的壓力；另外，為提供產業所需協助，北市投資服務辦公室將擔任產業服務單一窗口。

除了對企業的融資紓困，北市市場處經管的公有市/商場、攤商、攤販、地下街店家、捷運站店鋪及出租廣告物業者，共約9,500間以上攤商、小型店鋪，原公告今年3至5月租金減收20%，現在北市府決定加碼減收50%，以減輕業者營運成本，先施行三個月，再視疫情狀況滾動式檢討。

北市財政局說，飯店旅館業如因疫情影響營業規模縮小，可以「一層樓」為單位，申請停用樓層適用較低的房屋稅率（3%降至2%）；娛樂業者若因疫情營收減少，亦可依實際營業狀況申請核實調降娛樂稅；營業用車輛（含遊覽車客運業、小客車租賃業及貨運業等）如長時間不使用，可就近向各地監理機關辦理停駛或繳銷，未使用車輛期間，可按日免繳使用牌照稅。

疫情 台北富邦銀行

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