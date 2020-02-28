寶成示警：裕元工業上半年營運將受新冠疫情衝擊

全球製鞋龍頭寶成今晚公告新冠疫情最新衝擊，生產端中國大陸產區回工率雖然從六成拉升到七至九成不等，但包括皮革等原料仍缺乏，若疫情持續，越南、印尼等非陸產區營運將會拉警報；而零售端寶勝旗下通路至今仍多數尚未開業。

寶成是全球最大製鞋公司，也是中國大陸第一大鞋品通路商，去年營業額3,133億元，寶成為控股公司，生產端是透過持股51%的香港裕元工業，而零售則有直間接持股31.79%的寶勝國際運維。寶成傍晚正式示警，上半年營收獲利將有不利影響。

寶成公告目前整體新冠肺炎疫情影響程度，其中生產事業部分，截至昨日，旗下裕元工業位於中國大陸地區的生產基地，除湖北省的生產線因當地政府要求延遲復工日期為3月11日而尚未復工外，其餘基地已大致恢復運作。然而，由於某些地區因當地政府實施交通及人流管制措施，部分員工仍未能按原定計畫返回工廠上班，因此裕元工業正努力以最快速度復工。

寶成指出，裕元工業在中國大陸生產出貨量占集團出貨量約13%，而其中湖北省占不到2%。