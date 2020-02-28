民眾防疫減少搭大眾運輸工具 電動機車銷售月增1倍

最近有個新名詞叫「隨經濟」（Ubiquinomics），是指在隨處科技（Ubiquitous Technology）下的新商業文明，也就是在「互聯網×大數據×人工智慧」的驅動下，隨著科技、社會、商業、組織、價值之五種現象的變化，形塑了隨時（anytime）、隨地（anywhere）、隨緣（anyone）、隨終端（any device）、隨支付（any payment）、隨通路（any channel）六種模式，進而創造出「消費者全方位消費體驗」的全新商業世界，得帳戶者得天下。

2020-02-27 23:48