民眾防疫減少搭大眾運輸工具 電動機車銷售月增1倍
近期新冠肺炎疫情肆虐，已陸續衝擊不少產業，觀光旅遊、航空業更是首當其衝，眾多消費者開始減少搭乘大眾運輸工具，轉而使用電動機車通勤，反而帶動電動機車整體銷售，電動機車2月市占率達到11%，月平均成長逾一倍。
電動機車2月份市占率達到11%，整體電動車市占率每月平均成長一倍以上，其中PBGN(Powered By Gogoro Network)電動車聯盟二月市占達10.51%，而Gogoro二月市占與一月相比，則成長高達190%，讓電動機車市場持續增溫。
Gogoro資深行銷總監陳彥揚表示，觀察各車款二月份的銷售，在防疫期間銷售表現較為突出的產品為Gogoro 2系列及 Gogoro 3系列等長距離通勤車款，與一月相比各大幅成長約385%及325%，在疫情期間逆勢成長，加上各地方政府補助陸續公告，消費者於年節假期後購入電動機車意願升高，帶動整體電動機車買氣。
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