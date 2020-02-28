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南僑、台塑生醫防疫產品熱銷

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
新冠肺炎肆虐 「台塑生醫」抗菌噴霧業績成長30倍。黃淑惠攝
新冠肺炎肆虐 「台塑生醫」抗菌噴霧業績成長30倍。黃淑惠攝

新冠肺炎（COVID-19）各種抗疫產品成為近期熱門議題，南僑的葡萄柚籽系列噴霧乾洗手、防護噴霧、洗手液跟抗菌清潔用品最近熱銷；台塑集團旗下的台塑生醫-抗菌相關產品也是上架就掃光，福機裝研發的光立潔除菌棒；豪展、泰博耳溫槍產品賣到缺貨。

疫情全球肆虐讓全民繃緊神經，民眾搶購囤積口罩、酒精、各類抗菌產品及提升免疫力的保健品，相關的防疫產品搶購一空，新冠肺炎疫情繼續在全球各地蔓延，也造成人心煌煌，國內也出現全民一起防疫大作戰，除了口罩、酒精產品需求不減外，相關消毒、清潔可以抗疫產品也是突然大增。

南僑是國內清潔用品大廠，擁有六十多年歷史的南僑水晶肥皂一直是許多消費者的最愛，近年來推出的「葡萄柚籽萃取配方」洗手皂、洗手液及噴霧乾洗手，還有葡萄柚籽抗菌洗衣清潔用品，通過SNQ國家品質標章認證，經SGS檢驗抑菌率99.99%，成為近期消費者搶購的熱門商品，近期南僑產線也持續趕工，讓消費者更容易買到產品。

台塑集團旗下的台塑生醫也了解民眾於同時遭遇新型冠狀病毒肆虐漫延恐慌，生產線不斷趕工，提供消費者更多需求其中通過國家SNQ防疫認證，兼具抗菌、抗病毒功效的噴霧產品，2月銷量即已超過2019年全年度總銷量，業績成長超過30倍，訂單需求已排至4月分。

另外，台塑化與日商日機裝（Nikkiso）合資成立的創新事業「福機裝」（NKFG），開發出獨門的UV-LED殺菌技術，隨身攜帶的消毒除菌棒，雖然是小面積的除菌，但可瞬間破壞細菌、病毒，最近一躍成為網購熱門商品，尤其，用除菌棒掃過已使用的口罩，除了有簡單的殺菌效果，還可以消除口水的味道，讓口罩像太陽曬過一樣，不再有異味可重覆使用。

南僑「葡萄柚籽萃取配方」熱門人氣商品。黃淑惠攝
南僑「葡萄柚籽萃取配方」熱門人氣商品。黃淑惠攝

台塑集團

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