北市4項企業融資紓困措施 3月2日啟動

新冠肺炎（COVID-19）對國內產業經濟造成衝擊，北市府指出，市府產發局推出4項融資紓困措施，協助企業因應資金周轉需求，3月2日啟動實施，紓困期間為期6個月，未來會視疫情發展檢討調整，台北市也設立投資服務辦公室，擔任產業服務單一窗口。

產發局指出，紓困期間申請台北市中小企業融資貸款專案，已協調台北富邦銀行調降貸款利率0.25%，並由市府另再補貼利息1%，總計減少 1.25%利息負擔，於獲貸後前六個月期間僅需負擔1.17%優惠低息。

針對貸款尚未到期的原核貸戶，紓困期間由市府補貼1%利息；若原貸戶確有營運困難，由台北富邦銀行提供貸款本金或利息遞延繳付，最長6個月。

另外，為協助中小企業在疫情影響期間儘速取得營運所需資金，新增「簡易貸」項目，簡化申貸作業，凡申請融資貸款金額在120萬元以下者，得予「免營運計畫書」、「快速核貸」、「三個月寬限期」，並同時享有降息(0.25%)暨補貼利息(1%)等優惠。

產業局林崇傑局長表示，隨著疫情的不斷發展，對於台北市的觀光旅遊、零售消費、交通運輸、餐飲住宿及休閒娛樂等產業都有不等程度的影響，產業局推出4項融資紓困措施希望能夠緩解中小企業短期資金的壓力。

另外為提供產業所需協助，由台北市投資服務辦公室擔任產業服務單一窗口，有需求之企業，均可撥打專線：02-27208889或1999轉6627。也可上網「因應嚴重特殊傳染性肺炎產業紓困專區」查詢，網址連結https://www.doed.gov.taipei/Content_List.aspx?n=9B0A7F00032C8B97