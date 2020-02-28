東北亞陷疫情風暴 航空業3月營收大考驗

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，東北亞航空市場面臨崩盤，太急速的客源減少，全球航空業再度面臨近二十年最可怕的考驗，華航（2610）、長榮航（2618）及台灣虎航3月業績將大受衝擊，航空業對內提出各種降低成本方案，對外也向政府呼救，等待政策的紓困推出助航空業度過短期的難關。

其實，業界專就不諱言的表示，這次情況會比911、SARS、金融海嘯來的嚴重，主要是國人已經逐漸養成出國旅遊的習慣，外國旅客來台的人數不斷攀升，台灣飛到全世界各地航點的城市較十幾年更多、航班更密集，所以這次的影響比之前來的快、衝擊情況也更嚴重，尤其，這次重傷的航線都是業界的黃金航線。

首先是兩岸和港澳航線急凍，原本還能靠著東南亞、東北亞市場來支撐，北美跟歐洲等長程線還是維持一定水準；然而，日、韓疫情染病的人數不斷增加，比想像中嚴重，包括華航、長榮航等赴日、韓的載客雪崩式的下滑，歐洲熱門景氣義大利旅遊也提升到第三級；隨著主力航線地區紛紛受疫情干擾，航空業3月開始面臨可怕的考驗。

近日航空業都面臨前往韓旅遊警示也提升到三級，已經不適合前往，旅客持續退票；也因為日本旅遊警示也已經轉為二級，短時間的去日本的客源也急凍，原本的報名的賞櫻團漸漸的消失中；面臨目前急速變化，也非航空業能掌握，航空業界已經無能力靠自己脫困，只能期待政策的紓困方案，才能讓業者在這波寒冬中順利挺過去。