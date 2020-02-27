中小企投資一口氣過10案 老牌煉鋼廠砸68億破紀錄

投資臺灣事務所今（27）日再添10家中小企業擴大投資109億元，是此方案2019年7月上路以來，首度單次投資破百億，其中，電爐煉鋼老牌大廠建順煉鋼，斥資逾68億元在苗栗通霄廠區建造一貫化智能煉軋設備，是目前中小企擴大投資少見的大案子，也是金額最高的一案。

這次一口氣通過10案，包括明台化工、記欣企業、得森科技、山畝金屬、禾新國際、建順煉鋼、昱鋒實業、榮興工業、傑晃公司及南部某不具名企業。到目前為止，「中小企業加速投資行動方案」已通過156家中小企業投資約726億元，帶來6765個本國就業機會。總計投資臺灣3大方案已帶動375家企業投資約8903億元。

建順煉鋼由於重型投資的鋼鐵產業逐漸面臨產業結構變化、原料供需失衡、傳統製程高成本高耗能等課題，為了突破困境，開發切合市場趨勢的產品，並兼顧產業發展及環境永續，建順煉鋼將斥資逾68億元在苗栗通霄廠區建造一貫化智能煉軋設備，引進領先業界的智慧化高效製程，布局高附加價值產品線，招募126名本國高階技術人員；同時建置零廢水全回收水處理廠、全球最高標準的廢氣回收廠，以及汽電共生的綠能設備，致力打造友善環境的綠色鋼鐵產業園區。此外，也與國立台北科技大學、國立聯合大學產學合作培育技術人才，吸引更多年輕人返鄉就業。

另外，還有兩案投資也高於10億元。全球消音器製造龍頭廠榮興工業，由於北美一向為主要市場，受貿易戰影響決定將中國部分產線與關鍵技術移回台灣，擴大投資逾11 億元在台南市歸仁區建置智慧化新廠，全面升級最先進設備，引進本地研發技術人才。

全球前三大食品原料製造老字號明台化工也加入投資升級行列，將斥資逾10億元在新竹湖口興建自動化GMP廠房，未來將持續鞏固歐美市場，積極開拓亞洲商機。