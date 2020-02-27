機車業疫情中突起 二月市場預估月增四成

新冠肺炎疫情擴散、人心惶惶，衝擊許多行業，但二月份機車總市場銷售量卻較上月勁揚，業者預估可達6.5萬台、成長達4成。業者認為，由於各縣市購車補助辦法陸續公告，汰舊換新與ABS補助都受青睞，以及對疫情憂心恐慌，偏向選擇個人交通工具的意願略有增加。業者表示，SARS疫情當年度，汽機車產業銷量也均有小幅增加。

根據最新資料顯示，2月25日止台灣機車總市場掛牌牌台數為5萬7708台，燃油車5萬1362台，電動車6346台，油、電銷售比「油車89%：電車11%」，隨補助辦法將全數公告完畢，電動車第一品牌Gogoro也從1月份市佔率3.2%、1487台，快速成長至2月份的9.4%、5404台，市場均認知國庫補助對車市仍是重要興衰關鍵。2月市場前三大機車品牌分別市占為，光陽31%、三陽28.4%、YAMAHA 23.3%。

除了電動車獨享最高金額補助，燃油機車業者也不斷倡議「油電平權」，政府鼓勵民眾利用「汰舊換新」選購七期環保燃油機車，加上部份地方政府同步提高油車補助，消費者反應熱烈。另外，加上即將於今年截止的ABS補助，光陽執行長柯俊斌認為，搭配「汰舊換新七期環保」與「車廠加碼補助」共9000元基本補助，部分地方政府更另有補助，2020年幾乎可以說是民眾購車負擔最輕的一年。

柯俊斌表示，2月市場有多款七期環保新車上市以及開學購車潮，也讓買氣較上個月好，例如光陽就出現缺車現象。他說，12月份銷售很好，欠車遞延到1月，加上1月份生產日數較少，2月份六、七期車同時生產，以致產生產品及色別不足，是缺車主因。