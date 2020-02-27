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台紙宣布股份轉換案 最快6月1日下市

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

台紙今（27日）晚召開重大訊息說明會，宣布將與董事長家族所持有的新誠資產管理公司進行股份轉換案，如果順利完成，台紙將成為新誠100%持股的子公司，最快6月1日終止上市走向私有化。

台紙2017年曾爆發經營權之爭，現任董事長余美玲及夫婿、京城銀行董事長戴誠志，槓上前兆豐證券董事長簡鴻文，雙方高手過招，最後由戴誠志與余美玲陣營拿下經營權。按照推算，今年台紙將舉行董監改選，台紙昨天的動作因此引發外界聯想。

外界人士推測，台紙公司派昨天先出招，可能是想透過換股方式直接將公司轉到董事長家族控制的新誠資產旗下，將戰線提前到4月16日召開的臨時股東會。

台紙昨天宣布的股份轉換案，普通股股東每股將獲轉換現金20.8元，對照台紙昨天收盤股價20.25元，溢價2.7%　

台紙擬於4月16日舉行股東臨時會，若能取得三分之二股東出席並贊成，全案將通過，該案會在6月1日進行股份轉換，股份轉換後，台紙成為新誠100%持股子公司，台紙終止上市。

台紙發言人郭席揚昨天解釋，此次換股轉換案是考量公司目前三大業務，在化工產品部分，台灣的產能規模有限，價格無法與許多國際大廠競爭；越南紙器目前只布局胡志明市，這是一個低毛利、勞力密集的產業，有部分市場大陸，未來兩年有許多產能相繼開出，競爭將更加激烈；至於台紙還有位在胡志明市的高爾夫球場，為單一球場，當地周遭近來增建許多新球場，導致競爭加刻，未來挑戰巨大。

由於這項業務之間因為產業特性和管理重點迴異，對公司而言無法產生相互拉抬的綜效，甚至因為各項業務各有側重，牽扯經營團精力，以致無法全力在任一方向取得重大進展。決定透過換股轉換方式，希望使公司能有更大彈性處理各事業經理人分別招聘，及各事業自行尋找合作夥伴與其他突破。

台紙三年多前宣布台灣新營廠結束虧損的漿紙生產事業，轉型生產酸、鹼類化工產品，其中高階的電子級鹽酸可用在半導體、面板等製程。

造紙本業方面，台紙只剩下在越南與大陸紙業龍頭玖龍只同合資正陽紙廠，負責提供工紙，台紙持股27% ；以及台紙在越南自有的嘉富、明富、吉富和立文等四座紙器廠。另外台紙還有休閒事業，在越南有一座高爾夫球場。

台紙 股東臨時會 越南

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