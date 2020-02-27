新光三越吳昕陽：業績因疫情萎縮兩成 但今年較不慌

新光三越總經理吳昕陽27日出席新光三越董事長吳東興攝影個展開幕時表示，業績雖因疫情萎縮約兩成，但今年會比SARS更有經驗，「比較不會慌」。

由於台北101購物中心將從28日起全面測量入館客人體溫，被問到是否會跟進台北101全面測量體溫，吳昕陽表示，目前還未討論此議題，不過商場內的基本清潔跟消毒都會做好；只是受到疫情影響，業績確實萎縮約兩成，餐飲影響比較大。

他認為，目前看或許疫情會再持續兩至三個月，但今年疫情會比17年前的SARS更有經驗，比較不會慌，因為當年發生SARS疫情的時候，大家都不知發生什麼事情，現在懂得將未知因素放進來，「可較沉著看待」。像是即將推出的餐飲外送服務，就早在半年前就在思考，也在疫情期間提前進行。

今年新光三越在周年慶前仍會引進新櫃位，但吳昕陽說，現在還沒想到周年慶，因為現在疫情才剛開始，大家都需要沈澱一下。

至於新光三越大陸百貨，他透露，蘇州和成都都陸續復工，唯獨重慶店還沒。