買口罩像買彩券！實名口罩不只藍、綠 還有這些顏色...

買口罩的心情會像買彩券！政府實名制買口罩以來，大部分出現的是普通藍、綠口罩，不過最近陸續有網友PO文表示，居然買到亮橘、蘋果綠、櫻桃紅口罩，覺得超級潮，也引起其他網友說：「天啊羨慕！我超想要拿到彩色的！」

也有網友說，這種顏色「一般賣得比較貴，買到賺到」，不過也有人害羞不敢戴這麼潮的口罩。

生產這種彩色口罩的CSD中衛營運長張德成說，漂亮的彩色醫療口罩會讓人心情變好，因此雖然成本高於普通的藍、綠色口罩，中衛還是撥出1至2條產線，專門製造各種彩色醫療口罩，上繳政府，希望民眾若剛好買到彩色口罩時，能感到開心。

至於沒用過彩色口罩的民眾不要懷疑，因為中衛的彩色口罩全部都是醫療等級。

張德成表示，中衛是創立73年的優良醫材廠，這幾年努力讓醫療口罩變潮變酷，先後研發出酷黑色、櫻桃紅、月河藍、亮橘、青蘋綠、深丹寧及迷彩印花等30幾種顏色和印花，暢銷台灣和港、澳市場，成為彩色醫療口罩第一品牌。

今年1月彩色口罩還躍上柏林時尚週伸展台，變成走秀的時尚配件。如今，隨著暢銷熱賣的彩色醫療口罩重新出現在政府徵收物資中， 竟意外成為買口罩的驚喜包，在疫情緊張氣氛中，成為排隊買口罩的有趣話題。

張德成也提醒國人，在藥局按照實名制購買政府統一徵用的口罩，百分百可以確定是防病毒的醫療口罩，但若是之前從別的管道購買的口罩，則要小心檢視。