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疫情衝擊建商推案縮手 今年329檔期推案量掉超過600億

經濟日報 / 記者陳美玲／台北即時報導
據住展雜誌統計，2020年北台灣房市329檔新成屋、預售屋推案預估量約為1,606.35億元，較去年同期減少600多億元，年減幅約27.6%，創下2012年以來的同期新低量。業者提供
據住展雜誌統計，2020年北台灣房市329檔新成屋、預售屋推案預估量約為1,606.35億元，較去年同期減少600多億元，年減幅約27.6%，創下2012年以來的同期新低量。業者提供

據住展雜誌統計，2020年北台灣房市329檔新成屋、預售屋推案預估量約為1,606.35億元，較去年同期減少600多億元，年減幅約27.6%，更創下2012年以來的同期新低量。

住展雜誌研發長何世昌表示，今年房市329檔案量萎縮，主要是受到新冠肺炎疫情的衝擊，因建案看屋來客與成交量表現受到拖累，業者立馬從積極推案轉為觀望，延後推出的建案變得更多，以致於推案量欲大不易。

北台灣各縣市中，仍以新北市推案量最多，估計可達約600億元。新北推案主要來自新興重劃區，如板橋江翠北側、新店央北、中和華中橋西側、三重二重疏洪道、頭前等重劃區。

其中，案量最大的是中和華中橋西側的「遠雄百富」，該案標榜是重劃區最後一塊水岸第一排基地，價位應當不便宜。至於推案數量最多的則是央北重劃區，潤泰、大陸建與文心等建設公司都將有新推案。

何世昌認為，今年329檔推案呈現量縮，且因疫情的干擾，導致量能的可預測性偏低。假如疫情能獲得控制，那麼量縮的幅度可能會收斂一些。雖然旺季檔期案量減少，但籌備中的推案量能並不會消失，只會延後而已，後續的推案動能依舊很可觀。

重劃區 疫情 房市

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