撐不住！卡布里喬莎忠孝SOGO店要關了

知名平價義式料理店「卡布里喬莎」（ Capricciosa）今（27）日在臉書上公告，該公司的台北忠孝SOGO店將「閉店」，營業到3月1日止。這是新冠肺炎疫情爆發後，又一家餐廳宣布要關店。

卡布里喬莎自1978年於日本東京涉谷問世，迄今歷史逾40年，多年來在全球拓展據點，現有120多家分店：遍佈日本、關島、塞班島、台灣、中國、越南等地。在台一度有八家分店，由金田餐飲公司代理進台灣，目前剩下四家分店，若忠孝SOGO店收掉，則僅剩三家。

卡布里喬莎公告如下：致支持 卡布里喬莎 Capricciosa 台北忠孝SOGO店 開幕迄今的各位貴賓，卡布里喬莎 Capricciosa 台北忠孝SOGO店 將營業至2020/3/1(日)止，當天營業時間結束後，台北忠孝SOGO店將暫時與各位道別。

謝謝各位貴賓一直以來對 卡布里喬莎 Capricciosa 的厚愛，顧客們的笑容是我們持續努力最重要的動力。

台北忠孝SOGO店的所有夥伴衷心感謝各位長久以來的支持，提醒您手邊若有尚未使用的「餐點兌換券」、「會員點數」

可於近日使用完畢，或可前往卡布里喬莎其他門市兌換，點數仍可繼續使用。

期待卡布里喬莎 Capricciosa 各門市能再次為各位提供更好的服務，珍重感謝、珍重再見！