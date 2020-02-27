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韓國新天地教會是什麼來頭？外媒曝內幕：龐大又富裕

日友擬配發8元現金股利 創歷年新高

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

全台最大醫療廢棄物處理業者日友（8341）今天公布財報，去年營收及獲利續創新高，每股稅後純益8.91元，董事會決議，擬配發現金股利8元，同步創歷年最高。

日友表示，雲林一廠去年進行整改，近來已完工加入營運；去年加入營運的彰濱二廠，今年將貢獻全年營收。至於北京一廠，因大陸醫療廢棄物處理需求成長，目前的稼動率超過100%，尤其爆發肺新冠炎後，當地政府也積極協助日友北京二廠加速完工，預計2月底或3月初可以試運轉，第2季起也將貢獻營收。

日友指出，興建中的運城廠預估年底完工，運城廠為一綜合廢棄物處理中心，除了擁有廢棄物處理廠，也設有掩埋場，得以進行廢棄物的最終處理，預計明年開始貢獻營收，為帶動明年營收成長的重要動能。

廢棄物 營收 北京

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