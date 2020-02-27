台灣Jamie's Italian營業最終日 未出現朝聖人潮
英國名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver）創立的餐廳連鎖餐廳「Jamie's Italian」，在台唯一一家店鋪位於新光三越A11三樓，今（27）日為最後一天營業，今日下午記者實際到店外，雖然並非午餐熱門時間，但是店中客人零星，並未因餐廳營業最後一日而有大量人潮。新光三越表示，正了解情況中，後續依合約規範處理。
「Jamie's Italian」2016年11月在台風光開幕，在台唯一家店位於新光三越A11三樓，占地150坪，2019年傑米奧利佛旗下的餐飲集團宣告破產，由於台灣為國際特許經營餐廳，所以並不受影響，沒想到在台灣的Jamie's Italian仍然撐不過今年，今日為餐廳的最後一日。
Jamie’s Italian 香港及台灣的獨家經營權為香港的巨獅集團 （Big Cat Group），並獲授權將業務擴展至中國內地，台灣的Jamies Italian將營業至27日，香港分店則營業至2月28日。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言