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台灣Jamie's Italian營業最終日 未出現朝聖人潮

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
英國名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver）創立的餐廳連鎖餐廳「Jamie's Italian」，在台唯一一家店鋪位於新光三越A11三樓，2016年11月風光開幕，不料今（27）日為最後一天營業。記者何秀玲／攝影
英國名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver）創立的餐廳連鎖餐廳「Jamie's Italian」，在台唯一一家店鋪位於新光三越A11三樓，2016年11月風光開幕，不料今（27）日為最後一天營業。記者何秀玲／攝影

英國名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver）創立的餐廳連鎖餐廳「Jamie's Italian」，在台唯一一家店鋪位於新光三越A11三樓，今（27）日為最後一天營業，今日下午記者實際到店外，雖然並非午餐熱門時間，但是店中客人零星，並未因餐廳營業最後一日而有大量人潮。新光三越表示，正了解情況中，後續依合約規範處理。

「Jamie's Italian」2016年11月在台風光開幕，在台唯一家店位於新光三越A11三樓，占地150坪，2019年傑米奧利佛旗下的餐飲集團宣告破產，由於台灣為國際特許經營餐廳，所以並不受影響，沒想到在台灣的Jamie's Italian仍然撐不過今年，今日為餐廳的最後一日。

Jamie’s Italian 香港及台灣的獨家經營權為香港的巨獅集團 （Big Cat Group），並獲授權將業務擴展至中國內地，台灣的Jamies Italian將營業至27日，香港分店則營業至2月28日。

英國名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver）創立的餐廳連鎖餐廳「Jamie's Italian」，在台唯一一家店鋪位於新光三越A11三樓，2016年11月風光開幕，不料今（27）日為最後一天營業。記者何秀玲／攝影
英國名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver）創立的餐廳連鎖餐廳「Jamie's Italian」，在台唯一一家店鋪位於新光三越A11三樓，2016年11月風光開幕，不料今（27）日為最後一天營業。記者何秀玲／攝影

新光三越 香港 經營權

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