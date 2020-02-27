台灣Jamie's Italian營業最終日 未出現朝聖人潮

英國名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver）創立的餐廳連鎖餐廳「Jamie's Italian」，在台唯一一家店鋪位於新光三越A11三樓，今（27）日為最後一天營業，今日下午記者實際到店外，雖然並非午餐熱門時間，但是店中客人零星，並未因餐廳營業最後一日而有大量人潮。新光三越表示，正了解情況中，後續依合約規範處理。

「Jamie's Italian」2016年11月在台風光開幕，在台唯一家店位於新光三越A11三樓，占地150坪，2019年傑米奧利佛旗下的餐飲集團宣告破產，由於台灣為國際特許經營餐廳，所以並不受影響，沒想到在台灣的Jamie's Italian仍然撐不過今年，今日為餐廳的最後一日。