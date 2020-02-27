健鼎無錫復工八成 專車跨省接送成示範案例

PCB大廠健鼎（3044）無錫廠區專車順利復工，目前復工率達八成以上，並由地方政策協助採專車搭配跨省從吉林到錫山約330名員工，成為大陸官方媒體宣傳重點案例。

依據大陸地方媒體與中央宣傳提到，讓企業有序復工、恢復生產，開發區提供健鼎330名員工從吉林到錫山的高鐵車票全額補貼，合計約人民幣30萬元，並租用15輛巴士。

大陸無錫地方為了協助健鼎復工，開發區也為此次復工專列與鐵路部門多次爭取，得到了大力支持，原本不停靠無錫東站的G4257次列車在無錫臨時經停2分鐘，實現了從家門到廠門的一站式到達服務。

依據大陸官方說明，無錫在此次復工專列後，開發區將在3月10日前，組織多批次包機、專列、包車等，為健鼎等區內企業帶來更多的返錫員工，計畫到3月底，將有約2,000人左右到達無錫。

至於健鼎湖北仙桃廠區暫緩復工部分，已可全數由無錫廠區支援生產。法人估計，健鼎在大陸與台灣廠區調度支援，今年2月營運仍有望約與去年同期相當。