兩年來首見 台泥擬發300億元無擔保普通公司債

國內水泥龍頭台泥（1101）看準目前的低利率環境，今（27）日董事會通過擬發行高達300億元的無擔保普通公司債，每張面額100萬元，發行價格將按面額十足發行，發行期間以不超過20年期為原則，得視市場狀況一次或分次發行。

此為兩年來首見，台泥再度大手筆發行公司債。在此之前，台泥2018年5月也曾通過發行無擔保公司債，金額同樣是300億元，其中前年6月先發行120億元，去年5月再發180億元。

台泥主管說明，此次發債為公司正常的財務規劃，並非有新的投資計畫。一方面是看準目前國內的低利率環境；二方面「有借有還」，台泥的整體負債比例仍維持在一定水準，並沒有變高。

根據台泥公告，此次發債募得的價款將用來充實中長期營運資金，或轉投資國內或海外事業，或償還債務或強化財務結構。

在台泥董事長張安平的帶領下，台泥正啟動「大探索時代」，積極展開海外擴張，2017年台泥與土耳其最大水泥集團OYAK合資成立新公司，之後動作頻頻。雙方除了在土耳其積極合作外，並以土國為跳板布局歐非市場，雙方的合資公司去年已完成併購OYAK旗下的葡萄牙水泥廠Cimpor，另外台泥也首度揮軍非洲，與OYAK合作在象牙海岸蓋新廠，生產最新的環保水泥，預計今年上半年會開始投產。相關投資擴張計畫都需要資金銀彈奧援。

受惠大陸政府實施供給側改革，支撐大陸水泥價格居高不下，台泥已連兩年營運大好，去年光是前三季就大賺177億元。