工研院與日本創投企業UMI簽署策略性合作夥伴協定

工研院以資金接軌科技拼出台灣新經濟，今（27）日宣布與日本專門投資材料和化學產業相關新創的創投公司「Universal Materials Incubator Co., Ltd.，UMI」，簽署策略性合作夥伴協定，雙方將針對感測器、微機電系統、資訊與通訊之特殊化學品及半導體材料等應用，透過技術合作創新與加值，引進日本風險資金，共同布建未來市場。

此次合作協定顯現台灣科技實力深受日本肯定外，也展現工研院以科技連結資本市場，帶動台灣產業轉型的決心及推動成果。

工研院材料與化工研究所所長李宗銘表示，材料為工業之母，材料在研發初期耗時費工，過去像是在OLED、PCB等材料上的重大突破，要達到產業化的效益，「至少需花費5到10年，才能開花結果」，因此在投入研發的初期，需要資金市場與科技市場相輔相成，才能使科技產業成長茁壯。

UMI 總計成立兩支基金，規模達165億日圓，投資者包括日本政府色彩濃厚的株式會社産業革新投資機構（INCJ），日本三大金控之一三井住友銀行，AGC，宇部興産，住友化學，積水化學，日本觸媒，三菱Chemical，出光興産，昭和電線，信越化學，DAICEL，凸版印刷等知名日本化學廠商，目前已成功投資五稜化藥、JITSUBO及先進材料技術等新創公司，現在更進一步將目光放在台灣。

李宗銘指出，雖然日本在電子領域擁有極多種子技術，但在產業化和事業化方面，不只需要和日本企業合作，也需要和台灣等海外企業進行合作。

此次UMI選擇與工研院成為新夥伴關係，主要是看準院內擁有先進的加工相關技術及研發能量，過去在台灣產業升級轉型的過程中，工研院也扮演了關鍵的角色，像在材料領域也是歷經40多年積累，建立起近60項具差異化的創新核心技術，以開放式合作的理念，連結業界及學界，聚焦重點優勢產業及傳產轉型所需的關鍵材料與元件技術，讓創新技術接地氣，進而贏得產業界的信賴。