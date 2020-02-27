加工處核准5家企業投、增資 金額逾17億元

經過美中貿易戰、新冠肺炎的兩大因素先後衝擊，全球製造業、貿易業及各國內需市場，近年內都發生劇烈的變化。如果就單一供應商來說，訂單的銳減或暴增反應的是短期現象。其實長期來說市場既不會突然消失、也不會貿然出現，它只是經歷一次又一次的洗牌和重組。

2020-02-27 01:35