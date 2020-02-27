北市府緩漲焚化廠處理費 助商圈市場業者共渡疫情難關

考量新冠肺炎疫情造成社會景氣不佳，台北市環保局今（27）日表示，原訂於今年3月1日調漲之垃圾焚化廠代處理一般事業廢棄物收費標準，市府已決定延後至明（2021）年1月1日再調漲，以協助商圈、市場及事業機構渡過此次疫情難關。

環保局表示，台北市焚化廠代處理一般事業廢棄物收費標準現為每公噸2,082元，近年來因回饋金、化學藥品、人事費等成本均有增加，經核算焚化廠實際處理成本已達每公噸2,705元，為反映實際成本，並拉近與鄰近縣市焚化廠收費之價差，減少清除業者違規挾帶外縣市事業廢棄物進入台北市。

與北市廢棄物清除公會及清除業者協商後，報市府核准於去年10月14日公告自今年3月1日起調漲焚化廠代焚化一般事業廢棄物處理費為每公噸2,705元。

近因武漢肺炎疫情緊繃，商圈、市場及各行各業之來客人數受到影響，經黃副市長陳報柯市長召集相關機關討論後，決議延後至明年1月1日再調漲，一方面減輕北市各行業經濟負擔，一方面也減少清除業者重複與廢棄物產源事業修約、換約的困擾。

為讓清除業者瞭解，環保局也邀集台北市廢棄物清除公會及清除業者座談說明，並請清除業者體恤市府美意同步緩漲廢棄物處理費，以減輕商圈、市場及事業機構的負擔，共同協助北市事業機構渡過此次新冠肺炎疫情難關。