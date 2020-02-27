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直播／疫情指揮中心提升至「一級開設」 1530說明最新防疫作為

新冠肺炎新藥3月在亞洲進行臨床試驗 台灣可望加入

台北101防疫升級 入館者量體溫、國際登高賽恐延期

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
台北101將自28日起100%量體溫，凡體溫超過37.5的顧客或工作人員，一律勸離並勸導就醫，也是國內第一個率先宣布此防疫措施的百貨商場。 圖／台北101提供
台北101將自28日起100%量體溫，凡體溫超過37.5的顧客或工作人員，一律勸離並勸導就醫，也是國內第一個率先宣布此防疫措施的百貨商場。 圖／台北101提供

新冠肺炎疫情衝擊大，今（27）日起中央疫情指揮中心提升至一級開設，台北101防疫措施也宣布升級，將自明（28）日起100%量體溫，凡體溫超過37.5的顧客或工作人員，一律勸離並勸導就醫，也是國內第一個率先宣布此防疫措施的百貨商場。

受新冠肺炎疫情衝擊，信義區觀光客大減，加上民眾外出有疑慮，台北101購物中心營運長朱麗文坦言，疫情發生之後整體來客減少三成、業績衰退二成，美食街最慘的時候大約只剩七成滿，過去每到用餐時間，則是一位難求。

此外，朱麗文也透露，每年5月第一個周六舉辦的「台北101垂直馬拉松」（台北101國際登高賽）今年也可能延期，預計3月初會定案。

為了找回流失的人潮，以及迎接二二八連假以及清明節假期，台北101於28日起不僅全面提升防疫作業，將有兩大措施，首先就是實施100%測量入館者體溫以及全場域全日換氣外，二二八起則推出用101 Pay購買台北101觀景台門票，原價一張600元，現在獨享兩人同行300元，等於每人只要150元，2.5折優惠可說史上最便宜，且優惠至6月底長達四個月。

同時，台北101也宣布將自二二八起擴大舉辦「美好晚餐101」，由館內B1指定店家擴大至全購物中心。

台北101指出，「美好晚餐101」自2月13日開辦以來，新增入會人數成長120%，活動配合店家交易筆數成長32%，交易金額成長47%，確實有效帶動館內消費與人潮回流。

台北101自28日起將實施100%量體溫，且每一出入口都採用紅外線體溫感測儀。 圖／台北101提供
台北101自28日起將實施100%量體溫，且每一出入口都採用紅外線體溫感測儀。 圖／台北101提供

台北101 疫情

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