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桃機公司董事會通過 林國顯兼代董事長

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
桃園機場公司新舊任董事長交接，在交通部參事楊永盛（中）監交下，林國顯（右）接下卸任董事長王明德（左）的職務。 圖／桃機公司提供
桃園機場公司新舊任董事長交接，在交通部參事楊永盛（中）監交下，林國顯（右）接下卸任董事長王明德（左）的職務。 圖／桃機公司提供

桃園國際機場公司於今（27）日上午舉行董事會，會中通過民航局長林國顯代理桃園國際機場公司董事長，在交通部參事、機場公司監察人楊永盛監交下完成交接印信儀式。

新任董事長林國顯肯定卸任董事長王明德的付出，包括完成第二航廈擴建及滑行道的整修工程等；林國顯並表示此次行政院和交通部指派其代理董事長，希望能持續讓桃園機場設施趕上運量成長，他也會「努力讓各項擴建計畫獲得交通部、行政院的認同」。

林國顯指出，十年前機場公司成立，昨日也是桃園機場成立41周年，近幾年機場公司提供非常好的服務，也獲得很多國際評比的肯定，希望能協助機場公司經理部門，把服務和效能提升到更好。

卸任董事長王明德表示，過去的442天相當充實，交出過去一年整體績效創歷史新高的成績單，第三航廈和第三跑道是未來最重要的事情，希望在同仁努力運作和各駐站單位的合作之下，桃園機場未來比過去更好，更國際化，提供更好的服務，他也永遠以身為機場的一份子為榮。

林國顯為交通大學運輸工程與管理學系畢業、交通大學交通運輸研究所碩士、美國加州大學戴維斯分校土木暨環境工程研究所博士，歷任交通部運輸研究所組長、交通部路政司司長、交通部主任秘書、交通部民用航空局局長等職務，就任後希望帶領桃機公司團隊，強化機場設備面及服務面運作更往前邁進，尤其儘速推動外界關注的桃園機場第三航站區重大建設計畫，為台灣民航界展開新頁。

桃園機場 研究所

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