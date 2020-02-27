王品無懼新冠疫情逆勢展店 今年台灣總店數估破300家

王品（2727）集團執行長李森斌今日出席捐血公益活動。他表示，王品今年以來台灣區業績未受疫情成長，反而逆勢成長，顯示推出的「安心專案」受消費者接受，對今年整體看法仍樂觀，王品預計今年在台將再開50家店，總店數將突破300家，同時新品牌禾牛涮將在3月4日正式開幕。至於中國大陸受疫情衝擊較顯著，目前僅三分之一的據點復工，中國大陸據點數今年將調整。

李森斌表示，疫情爆發以來王品立刻在台啟動「安心專案」，全面防疫提供顧客安心的用餐環境，由於王品以小型聚餐為主，所以受衝擊不大，台灣2月以來業績還比去年同期成長3~5%，包括陶阪屋、原燒、西堤、夏慕尼皆好過去年同期，由於去年2月是過年，基期高，逆勢成長反應疫情緊張下，消費者會選擇到可以安心的地方吃飯。

不過，有鑑於新冠肺炎疫情可能持續升溫，王品3月也將啟動外賣、外送服務。李森斌表示，目前旗下品牌外送占比較高的是12MINI ，外送占30%營業額，之後規劃將有14、15個品牌加入外賣、外送，占全部品牌七成左右，外送外賣的客單價將高於內用客單價。

王品今年預計在台再展50店，總店數將突破300店。李森斌表示，新增店將以火鍋品牌為主，包括12MINI、石二鍋等。至於中國市場占王品營收超過三成，雖然有三分之一據點復工，但人流仍低迷，民眾外出用餐意願不高，今年整體據點數也將調整。

李森斌今日出席公益捐血活動時表示，西堤已舉辦捐血活動16年的時間，但是今年情況特殊，捐血中心發現，2月初因為「新冠病毒」逐漸擴大，學生寒假延長，民眾減少出門，捐血量少了15％，但醫院用血量沒有減少，所以台北血庫安全存量只剩6天，其他4個捐血中心也不足7天，所以西堤決定提早發動今年的捐血活動，同時跟台灣血液基金會一起召開記者會，呼籲大家捲起袖子，捐出熱血。