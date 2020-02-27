快訊

東京奧運辦不成會導致什麼後果？ 日本人道出悲慘下場

王品無懼新冠疫情逆勢展店 今年台灣總店數估破300家

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
王品集團執行長李森斌帶領西堤牛排同仁一起挽袖捐血。 記者嚴雅芳／攝影
王品集團執行長李森斌帶領西堤牛排同仁一起挽袖捐血。 記者嚴雅芳／攝影

王品（2727）集團執行長李森斌今日出席捐血公益活動。他表示，王品今年以來台灣區業績未受疫情成長，反而逆勢成長，顯示推出的「安心專案」受消費者接受，對今年整體看法仍樂觀，王品預計今年在台將再開50家店，總店數將突破300家，同時新品牌禾牛涮將在3月4日正式開幕。至於中國大陸受疫情衝擊較顯著，目前僅三分之一的據點復工，中國大陸據點數今年將調整。

李森斌表示，疫情爆發以來王品立刻在台啟動「安心專案」，全面防疫提供顧客安心的用餐環境，由於王品以小型聚餐為主，所以受衝擊不大，台灣2月以來業績還比去年同期成長3~5%，包括陶阪屋、原燒、西堤、夏慕尼皆好過去年同期，由於去年2月是過年，基期高，逆勢成長反應疫情緊張下，消費者會選擇到可以安心的地方吃飯。

不過，有鑑於新冠肺炎疫情可能持續升溫，王品3月也將啟動外賣、外送服務。李森斌表示，目前旗下品牌外送占比較高的是12MINI ，外送占30%營業額，之後規劃將有14、15個品牌加入外賣、外送，占全部品牌七成左右，外送外賣的客單價將高於內用客單價。

王品今年預計在台再展50店，總店數將突破300店。李森斌表示，新增店將以火鍋品牌為主，包括12MINI、石二鍋等。至於中國市場占王品營收超過三成，雖然有三分之一據點復工，但人流仍低迷，民眾外出用餐意願不高，今年整體據點數也將調整。

李森斌今日出席公益捐血活動時表示，西堤已舉辦捐血活動16年的時間，但是今年情況特殊，捐血中心發現，2月初因為「新冠病毒」逐漸擴大，學生寒假延長，民眾減少出門，捐血量少了15％，但醫院用血量沒有減少，所以台北血庫安全存量只剩6天，其他4個捐血中心也不足7天，所以西堤決定提早發動今年的捐血活動，同時跟台灣血液基金會一起召開記者會，呼籲大家捲起袖子，捐出熱血。

捐血中心 王品 疫情

延伸閱讀

全台血液庫存告急 王品李森斌挽袖號召捐血

飯店業拚外送賣便當不稀奇 連星級主廚也可外送

午後變天下雨 228連假陽光露臉

一頭牛只供6客！王品推炙燒帶骨牛小排 連假憑券送干貝

相關新聞

台北烘焙展因疫情延期至7月 統一、南僑今年罕見退出

由糕餅同業公會主辦的台北國際烘焙暨設備展因疫情影響，從今年3月延期至7月底，不過卻傳出參展大咖統一和南僑今年都確定退出今...

長榮新電商平台 升級服務

長榮海運昨（26）日表示，為協助客戶更有效率的安排海運作業，攜手美國矽谷新創公司BlueX Trade，合作推出GreenX電商平台，提供線上詢價、訂艙及付款的功能。更進一步擴展附加服務範圍，結合國際運送服務鏈中的第三方供應商，打造線上海運生態圈。

業務最前線／善用客戶分析模型 事半功倍

經過美中貿易戰、新冠肺炎的兩大因素先後衝擊，全球製造業、貿易業及各國內需市場，近年內都發生劇烈的變化。如果就單一供應商來說，訂單的銳減或暴增反應的是短期現象。其實長期來說市場既不會突然消失、也不會貿然出現，它只是經歷一次又一次的洗牌和重組。

創新平台／無毒苗木技術 經濟效益大躍進

走入工研院六甲院區，印入眼簾的是一叢叢綠油油的澳洲茶樹無毒苗木群，無毒苗木除了身分特殊之外，工研院花費近半年時間，量身訂作出有別於業界使用的壓差萃取技術與參數，不但可萃出精油高純度、成分穩的精油，萃取率更是一般茶樹的五至六倍，如今更成功技轉林衛生技，最近隨著新冠肺炎疫情持續延燒，也讓林衛生技接獲不少大廠欲購買的詢問電話，讓在地精油立大功。

管理錦囊／了解SOP 優化流程管控

當流行的管理模式逐漸趨向員工的「自主思考與成長」的同時，強調一個口令一個動作的SOP（標準操作程序）是否會與之牴觸？

策略行銷／借「疫」使力 創造新賣點

危機就是檢證企業體質的最佳時機！商業服務業正接受新型冠狀肺炎疫情的考驗，除了暴風中心的旅宿業者之外，零售、餐飲、服務業都面臨程度不一的嚴峻挑戰。

防護隔離衣 原料供應…沒問題

經濟部除了做口罩，防護隔離衣也包辦生產。有關前線的防疫人員需要裝備，除了向國外採購、進口等原有合約繼續執行外，經濟部已經與八家國內的原料供應商、製造商聯繫，國內啟動新增產能，趕工生產10萬件防護衣及100萬件隔離衣。尤其原料面已協調好供應無問題。

抗疫 儒鴻、聚陽投產隔離衣

防疫總動員，國內成衣大廠儒鴻、聚陽、台南配合經濟部專案計畫，協助投入生產醫療隔離衣及防護衣，目標3月出貨。

太陽能黯淡 寶德聲請破產

由國發基金及華新麗華等民股合資的寶德能源（寶德電化材料），先前屢傳財務吃緊並未緩解，加上太陽能產業大環境不佳，公司帳面資金已不足清償現有債務，董事會昨（26）日決議，向法院聲請破產。

3D列印用處廣 牛排、皮膚都可製造

3D列印的牛排好吃嗎？食品科技中心NovaMeat預估，明年可在餐廳見到3D列印的牛排；壬色列理工學院也以3D列印製造出皮膚，未來可望造福燒燙傷的病患；紐約的公司SQ4D更僅花8天時間，以3D列印建造出一棟1,900平方米的房子；太空產業也紛紛以3D列印製造材料。

看好疫期結束房產前景 台灣金聯標下44戶捷運宅做包租公

台北市政府捷運局今天公開標售位於新北市三重菜竂捷運站44戶全新共構宅，國內資產管理產業龍頭台灣金聯資產管理公司看好下半年...

長榮經營權之爭／張榮發基金會聲請「選任臨時董事」

張榮發文教基金會一直無法順利改選董事，進一步牽動長榮集團經營權。張榮發文教基金會表示，已召開五次董事會，全都因人數問題無法改選董事，為解決目前僵局，已依法向法院聲請「選任臨時董事」。

熱門新聞

台積電徵才讓求職者「跪求內推」 網酸：過了10年起薪不變

華新轉投資寶德決議聲請破產 估損失16.8億

太陽能黯淡 寶德聲請破產

壽險撿便宜 悄悄加碼台股

疫情衝擊 5G iPhone恐難產

5G晶片搶單 高通贏首回合

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。