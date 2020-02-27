長榮海運 推GreenX平台提供數位化整合服務

長榮海運（2603）積極搶攻小型客戶商機。過去小型客戶因貨量少，通常都沒有辦法直接找大型船公司洽談艙位，會找貨攬、報關行等來提供服務，長榮海運攜手美國矽谷新創公司BlueX Trade，推出GreenX電商平台，這個平台可以提供線上詢價、訂艙及付款的功能，讓客戶能夠上網查詢是否符合本身的需求，讓客戶出貨時有更多的選擇。

長榮海運提供數位化的整合服務，除了海運作業相關的報價、訂艙之外， GreenX未來也將為客戶提供運費融資、貨運保險、海關申報、拖車運輸及倉儲管理等延伸性服務，透過貿易媒合，提供一站式物流供應鏈的解決方案，滿足客戶在海運流程中的相關需求。

全球市場變化多端，長榮海運提供更好的電商服務，協助客戶更有效率的安排海運作業。長榮海運攜手美國矽谷新創公司BlueX Trade，推出GreenX電商平台，未來更將進一步擴展附加服務範圍，結合國際運送服務鏈中的第三方供應商，打造線上海運生態圈。

客戶可於GreenX電商平台查詢長榮海運從亞洲出口至全球各地所提供的產品、服務資訊，範圍包括北美、歐洲、地中海、拉丁美洲、中東、澳洲、南非及亞洲近洋航線，並即時取得運價，並且還享有保障艙位及優先領櫃的服務，這是長約客戶才有的服務，但透過平台，長榮海運也一樣提供服務，保障客戶權益。

自今年一月底試營運以來，已有近兩千家客戶申請註冊，顯示小型客戶對數位航運服務的迫切需求。GreenX電商平台突破傳統海運作業模式，客戶可直接於該平台查詢運價，並直接進行訂艙，節省報價往返所需的時間。