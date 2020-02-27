疫情凶、建商驚 三二九檔北市推案量腰斬

市調機構統計，今年北台灣房市三二九檔期推案約1,606億元，較去年同期減少27%、600多億元，創下2012年以來同期新低量。

住展雜誌研發長何世昌表示，受新冠肺炎疫情衝擊，近期建案看屋來客與成交量明顯下滑，業者推案跟著從積極轉為觀望。延後推出的建案明顯變多，推案量因此大幅萎縮。

北台灣各縣市，以新北市推案量最多，初步統計可達600億元。新北三二九推案主要集中新興重劃區，包括板橋江翠北側、新店央北、中和華中橋西側、三重二重疏洪道、頭前等重劃區。

北台灣推案量第二大的縣市為台北市，約470億元。新冠肺炎疫情未發生前，北市業者對後市一片樂觀，三二九檔原本估計推案量超過1,000億元，疫情爆發後，業者心態快速轉變，案量瞬間腰斬，剩不到500億。

北市單一量體最大的是麟光站「宏築信義」，案量高達約110億，也是今年三二九檔期案量最大的建案。該建案基地面積近1,800坪，規劃多元休閒公設，是麟光站周邊罕見大基地開發案。

何世昌指出，大台北今年三二九檔，依然以中、小坪數為主流，連華中橋西側重劃區水岸第一排，也規劃中、小坪數，完全巔覆過去水岸第一排必作大坪數的規律。這也顯示，業者多預期相對低總價市場買氣較佳，高總價市場因此遭受冷落。