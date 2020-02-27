台北烘焙展因疫情延期至7月 統一、南僑今年罕見退出

由糕餅同業公會主辦的台北國際烘焙暨設備展因疫情影響，從今年3月延期至7月底，不過卻傳出參展大咖統一和南僑今年都確定退出今年的烘焙展，統一與南僑26日皆證實此事。

統一表示，今年不參加烘焙展，是因為疫情未來何時趨緩仍不確定，所以希望能減少群聚機會。南僑也低調表示今年不參加烘焙展。

食品股王、烘焙原料大廠德麥則表示，本次將會如期參加，但因疫情影響，今年規模有可能會縮減。

有市場人士分析，參加烘焙展，廠商必須早在半年前開始準備展覽內容，但今年受到疫情影響，變數較多，也很難會有大陸廠商特地來台參觀，因此也可想見廠商今年退出的理由。

多年來為烘焙展最大支持者的南僑，以及參展多年的統一都確定退出，讓外界好奇，今年規模是否會縮小？台北市糕餅商業同業公會理事長、阿默企業董事長周正訓表示，由於展覽延期至7月底，6月又有國際食品展，所以多少有一些影響，有的參展者則是擇一參加，攤位確實有減少一些，但沒有減少很多。

周正訓提到，站在公會的立場，今年延期到7月的時間點雖是不得已，但時間點不錯，如果得延到8至9月，因為距離明年3月烘焙展時間很近，就不排除停辦烘焙展。