抗疫 儒鴻、聚陽投產隔離衣

防疫總動員，國內成衣大廠儒鴻、聚陽、台南配合經濟部專案計畫，協助投入生產醫療隔離衣及防護衣，目標3月出貨。 圖／經濟日報提供

面對新冠肺炎，隔離衣與防護衣為保護前線防疫人員的重要裝備，成為戰略物資，經濟部本周表示已協調儒鴻、聚陽、台南企業、神采、台覲等國內五家成衣廠，協助製作，並將陸續交付衛福部100萬件隔離衣。

對此，儒鴻主管昨（26）日表示，雖然公司主要生產運動機能服飾，隔離衣並不是本身擅長，但現在是防疫、抗疫的非常時期，政府有需要，公司當然全力配合，目前公司正在調度台灣的人力與產能。目前的做法是經濟部協調上游布廠提供原料，再交給成衣廠製作成品交貨。

聚陽主管昨天表示，過去在SARS期間，公司就曾參與政府的隔離衣生產計畫，對此並不陌生，目前公司決定將由位在嘉義的打樣工廠負責生產，等一拿到布料就可立即投入生產，預計3月開始交貨。

台南企業也表示，2月中接獲經濟部詢問支援 ，公司內部就馬上成立專案小組討論規劃，目前決定在台南廠區生產隔離衣，該廠區約有70名員工，預計3月中可以開始出貨。

據了解，此次經濟部協調五家成衣廠協助生產隔離衣，初期目標數量為100萬件，由五家廠商平分，各分得約20萬件，製作完成後陸續交付給衛福部。

這一次參與生產防護衣的廠商，主要是響應全民抗疫，並非以獲利為主要考量，尤其最近因疫情擴散重傷大陸成衣供應鏈，牽動轉單效應，儒鴻、聚陽本身產能吃緊，仍然協助撥出部分產能生產隔離衣，希望讓身在防疫前線的醫護人員都能夠獲得保護。