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防護隔離衣 原料供應…沒問題

經濟日報 / 記者林于蘅／台北報導

經濟部除了做口罩，防護隔離衣也包辦生產。有關前線的防疫人員需要裝備，除了向國外採購、進口等原有合約繼續執行外，經濟部已經與八家國內的原料供應商、製造商聯繫，國內啟動新增產能，趕工生產10萬件防護衣及100萬件隔離衣。尤其原料面已協調好供應無問題。

經濟部表示，過去防護衣及隔離衣等用品多為進口，面對新型冠狀肺炎，除了醫療口罩之外，第一線防疫人員的重要裝備物資也須準備充足；在疫情指揮中心的請求下，經濟部協調國內紡織業者分用既有的產能，投入防護衣、隔離衣的生產製造。

經濟部說明，防護衣由國內衛普公司供應原料，由恆儀公司製作，國軍也會提供人力協助，將陸續交付衛福部10萬件防護衣。

至於隔離衣，除已向國外採購進口外，國內南六公司也可以供應原料，再由儒鴻、聚陽、台南企業、神采、台覲等企業協助製作，並將陸續交付衛福部100萬件隔離衣。

經濟部指出，雖然疫情影響全球產業鏈，但台灣的紡織業已經轉移產能，反而受惠轉單效益，訂單滿載；不過，在經濟部協調下，台灣企業的全力相挺，將部分產能釋出，協助國內製造防疫物資。

經濟部

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