太陽能黯淡 寶德聲請破產

由國發基金及華新麗華等民股合資的寶德能源（寶德電化材料），先前屢傳財務吃緊並未緩解，加上太陽能產業大環境不佳，公司帳面資金已不足清償現有債務，董事會昨（26）日決議，向法院聲請破產。

寶德公司於2010年10月成立，股東除了國發基金、中技社、耀華玻璃等，亦有民股華新麗華，公司目標生產高品質太陽能級多晶矽，後因太陽能製造產業低迷，導致建廠工程被迫延緩。該公司目前資本額141億元。

不過，寶德表示，該公司2019年2月量產，惟太陽能級產品價格低於成本致無法大量產出，公司決定轉型生產半導體級多晶矽，並於2019年6月產出符合半導體等級產品。

寶德指出，半導體產業驗證程序冗長，公司供貨前仍需足夠資金維繫運作，自2019年2月起缺乏營運資金，公司增資至今未果。依據華新麗華公告，持有寶德去年底之帳面價值仍有16.8億元。

根據寶德財報，去年前三季虧損37.11億元，財務狀況窘迫情形持續至今，據悉，寶德建廠已投入280億元，尚有百億元聯貸，但寶德去年用低於票面的3元讓股東增資，民股股東都放棄。

知情人士指出，受太陽能產業大環境影響，寶德營運狀況不佳，曾委託顧問團隊對公司進行評估，但政府針對結果並未表態是否決定金援，民股股東也不願再承擔風險進行投資。

寶德昨日公告，公司現有存款不足，2月25日屆期之銀行利息1,923萬元、2月26日屆期之支票664萬元均無法支付，另有債權人於2月25日以債權金額154萬元，就本公司部分資產進行動產查封之強制執行事宜。

因此，寶德帳面資金已不足清償現有債務，已無法繼續營運，董事會昨日決議向法院聲請宣告破產，也意味著政府過去大力支持的太陽能產業，吞下一敗仗。