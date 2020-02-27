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長榮新電商平台 升級服務

經濟日報 / 記者黃文奇／台北報導
長榮海運推出GreenX平台，提供數位化整合服務。圖為長榮海運2萬TEU貨櫃船。 長榮海運/提供
長榮海運推出GreenX平台，提供數位化整合服務。圖為長榮海運2萬TEU貨櫃船。 長榮海運/提供

長榮海運昨（26）日表示，為協助客戶更有效率的安排海運作業，攜手美國矽谷新創公司BlueX Trade，合作推出GreenX電商平台，提供線上詢價、訂艙及付款的功能。更進一步擴展附加服務範圍，結合國際運送服務鏈中的第三方供應商，打造線上海運生態圈。

長榮海運指出，該公司的客戶可於GreenX電商平台，查詢長榮海運從亞洲出口至全球各地所提供的產品、服務資訊，範圍包括北美、歐洲、地中海、拉丁美洲、中東、澳洲、南非及亞洲近洋航線，並即時取得運價，享有保障艙位及優先領櫃的服務。長榮海運表示，自今年1月底試營運以來，已有近2,000家客戶申請註冊，顯示出託運人對數位航運服務的迫切需求。

GreenX電商平台突破傳統海運作業模式，客戶可直接於該平台查詢運價，並直接進行訂艙，節省報價往返所需的時間。此外，貨主不須與海運公司簽訂運送合約，承諾固定貨量，即可享有艙位保障，大幅提升貨運作業的便利性，讓貨主更能因應市場脈動，掌握商機。

客戶在註冊後，即可開始享受GreenX高效率的線上體驗，舉凡航線查詢、即時報價與立即訂艙等步驟皆在彈指之間完成，不再受限於朝九晚五的工作時間。該平台亦提供線上付款、傳輸提單資料(BL Instruction）以及申報貨櫃總重驗證（VGM）等功能，讓客戶在單一平台上管理海運流程中的相關作業。

長榮海運致力於提供數位化的整合服務，除了海運作業相關的報價、訂艙之外， GreenX未來也將為客戶提供運費融資、貨運保險、海關申報、拖車運輸及倉儲管理等延伸性服務，提供一站式物流供應鏈的解決方案。

長榮海運 電商 航線

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