看好老人商機 日勝生「三芝樂齡宅」第2季開賣
日勝生（2547）今（26）日董事會通過子公司泰誠發展營造承攬「三芝休閒樂齡住宅」新建工程案，全案計畫第2季開工；日勝生指出，該案已在去年12月底取得建照，預計第2季開工時同步進行預售。
日勝生表示，「三芝休閒樂齡住宅」開發案規畫已臻成熟，將啟動申報開工及放勘的前期工程作業，計畫委由具備多年重大工程經驗的泰誠發展營造承攬施作，因此與泰誠發展營造簽署「三芝休閒樂齡住宅」新建工程契約書，接下來將依階段規劃如期啟動新案開發。
日勝生今董事會同步通過將在5月18日舉行股東會。
日勝生指出，「三芝休閒樂齡住宅」開發案，去年12月底已取得建照，目前規劃總樓板面積約19,303坪，計畫將在今年第2季開工，並同步進行預售。
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