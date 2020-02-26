看好老人商機 日勝生「三芝樂齡宅」第2季開賣

3D列印的牛排好吃嗎？食品科技中心NovaMeat預估，明年可在餐廳見到3D列印的牛排；壬色列理工學院也以3D列印製造出皮膚，未來可望造福燒燙傷的病患；紐約的公司SQ4D更僅花8天時間，以3D列印建造出一棟1,900平方米的房子；太空產業也紛紛以3D列印製造材料。

2020-02-26 18:30