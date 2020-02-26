3D列印用處廣 牛排、皮膚都可製造

3D列印的牛排好吃嗎？食品科技中心NovaMeat預估，明年可在餐廳見到3D列印的牛排；壬色列理工學院也以3D列印製造出皮膚，未來可望造福燒燙傷的病患；紐約的公司SQ4D更僅花8天時間，以3D列印建造出一棟1,900平方米的房子；太空產業也紛紛以3D列印製造材料。

3D牛排將問世

根據《BBC》報導，3D列印已問世20年之久，根據市場研究公司Grand View Research的調查，在2018年全球總共銷售出140萬台3D列印機，可望在2027年增加至800萬。

《Industry Global News24》指出，3D列印食物始於2006年NASA的研究，2013年成功製造出全世界第一台印製披薩的3D列印機，只要放進烤箱烤就能食用。自此3D列印食物如雨後春筍般出現，例如糖、巧克力、義大利麵等，已出現在許多頂級餐廳中，不過某些應用目前仍處於實驗階段。

位於巴塞隆納的食品科技中心NovaMeat，近期更推出以植物為原料的「3D列印牛排」，可自行決定人工牛排的嚼勁、張力與抗壓縮的能力，以模仿不同種類的牛排。NovaMeat的創辦人希昂蒂預估，饕客明年在餐廳中就可以享用3D列印牛排。

器官也可3D列印

3D列印機製造的產品更可以上太空，《BBC》報導，波音公司以3D列印生產出太空梭的零件，英國航太系統也藉由3D列印製造颱風戰鬥機的零組件，在國際太空站裡，也有一部3D列印機用來生產備用零件。去年，紐約的公司SQ4D更僅花8天時間以3D列印建造出一棟1,900平方米的房子。

紐約的公司SQ4D僅花8天時間，以3D列印建造出一棟1,900平方米的房子，原料和人力成本可減少70%。(Photo by 影片截圖)

未來最值得期待的3D列印產品在醫療方面，除了義肢和幼童用的藥品，最令人驚豔的是人類器官，美國壬色列理工學院近來以3D列印製造出包含血管的皮膚，目前雖然只成功實驗在老鼠身上，不過未來可望對燒燙傷的病患提供皮膚移植。

【更多精采內容，詳見 】