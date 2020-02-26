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阻絕境外與超前部署 台韓防疫政策的關鍵差異

南韓疫情失控後這麼做 台人讚「防疫態度」勝日本

開學商機延燒 momo外宿家電人氣榜出爐

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

大專院校返校季再燃開學商機，富邦媒（8454）旗下通路momo購物網，外宿家電買氣較平日成長約1倍。今（26）日分別針對大小家電公布「外宿家電熱銷榜」，發現學生族、房東大家電選購趨勢兩樣情，學生族重視休閒娛樂鎖定購買「視訊電玩」，房東則精打細算青睞於高CP值的「小坪數適用」洗衣機、小冰箱等。而為維持外宿生活品質，小家電熱銷商品以「簡便廚電」與「清潔家電」為主。

學生族對於課業外的休閒娛樂重視度高，帶動開學前夕視訊玩樂家電買氣熱絡，人氣商品如單月最高熱銷300台的高畫質「RIVO HD液晶電視」；含三款暢銷遊戲片的「SONY PS4遊戲同捆組」；可打造個人劇院的「ViewSonic口袋投影機」與四核心高規「OVO S1電視盒」。而租屋房東為在坪數限制與完善機能中找出平衡點，小坪數適用的雙門小冰、可放置於小陽台的窄身洗衣機與單槽洗衣機最受青睞，能使空間運用更聰明，另外像是高CP值的「HCG智慧型免治沖洗馬桶座」、「櫻花五段調溫電熱水器」、「禾聯速冷移動式空調」亦是房東的不二選擇。

為因應無廚房的租屋處境，使用方式簡單快速的小廚電成最佳解套方案，像是連續兩年登上外宿家電熱銷榜的「魔力家快煮美食鍋」，不論煮麵、蒸饅頭都可一鍋搞定；還有可智能溫控的「Electrolux電茶壺」與「TECO美型熱水瓶」，讓外宿學生族想在家烹飪、喝杯熱水都不是難事。

而維持居家整潔的清潔家電亦不可少，像是手持無線吸塵器、空氣清淨機、清淨除濕機，還有兼具高溫殺菌、清除異味及除皺功能的蒸氣掛燙機，也為小家電熱銷商品。另外念書必備3M調光式桌燈、省電HERAN智慧觸控變頻7葉片DC扇亦榜上有名。

家電 房東 PS4

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