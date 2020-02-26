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日勝生三芝樂齡宅 Q2開工

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

日勝生（2547）今（26）日召開董事會，通過與子公司泰誠營造簽署「三芝休閒樂齡住宅」新建工程契約書，計畫將第二季開工與預售。

日勝生表示，三芝樂齡宅開發案規畫成熟，去年12月底已取得建照核准，目前規劃總樓板面積約19,303坪，接下來將啟動申報開工及放勘之前期工程作業。三芝案目前約60組客戶登記等候，需求也延伸至日勝生下階段樂齡宅規劃。

日勝生近年發展出租式樂齡住宅事業，中和「樂陶居」為首個推出的住宅案，目前處於滿租狀態，租金收益穩定。日勝生指出，三芝案預計2022年完工，分為東、西兩側，東側部分有可出售的銀髮宅，其餘皆為樂齡宅，整體上以租為主、賣為輔。另一樂齡住宅案位在高雄旗山，正在申請建照核准，預計2022年推出。

日勝生 租金

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