快訊

貨車送牛肉搶快撞飛3騎士 正妹女大生魂斷車輪下

首位公民死於新冠肺炎！法國26日新增3例累計確診17例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看好疫期結束房產前景 台灣金聯標下44戶捷運宅做包租公

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
新北市三重菜竂捷運站全新共構宅。圖／台灣金聯提供
新北市三重菜竂捷運站全新共構宅。圖／台灣金聯提供

台北市政府捷運局今天公開標售位於新北市三重菜竂捷運站44戶全新共構宅，國內資產管理產業龍頭台灣金聯資產管理公司看好下半年疫情結束後的行情，乘機入市，以每坪約50萬元全部取得，略低於同棟成交行情。台灣金聯公司表示，此次標下的小面積捷運宅預計四月中旬交屋，將進行簡潔裝潢後，鎖定新成家的青年客群出租。

台灣金聯公司代理董事長郭文進表示，本次公開標售之菜寮站捷運共構宅，多屬於1000萬元以下的低總價套房，貼近年輕人的購屋預算，社區具備優良的管理及豐富的公共設施，開車經中興橋10分鐘即可進入台北車站及西門商圈，搭乘捷運也僅需經過台北橋一站，10分鐘即可進入台北市區。鄰近公車站有20條路線往返大台北各區域，具備優異的交通機能。

此外，社區鄰近新北市立聯合醫院、中山藝術公園，居家就醫便利又具備休閒機能，而東南向的高樓層更具備俯視淡水河的景觀優勢，總體而言生活機能良好，CP值特高。

郭文進指出，台灣金聯非常看好新冠肺炎疫期結束後的房市前景，因此鎖定低總價的捷運宅套房做為投資標的，況且其地點交通便利、生活機能佳，非常適合剛入社會的青年朋友居住。，來在輕裝潢後，會以平實價格對外出租，協助青年朋友安居成家。

新北市三重菜竂捷運站全新共構宅。圖／台灣金聯提供
新北市三重菜竂捷運站全新共構宅。圖／台灣金聯提供

捷運 金聯

延伸閱讀

台灣金聯標下44戶捷運共構宅 出租新成家年輕族

台灣金聯標下44戶全新捷運共構宅 整理後將平價出租

美股兩大優勢 法人看好逢低撿便宜、布局就看這四類

美股二天跌近2,000點 這些股逆勢勁揚藏玄機

相關新聞

看好疫期結束房產前景 台灣金聯標下44戶捷運宅做包租公

台北市政府捷運局今天公開標售位於新北市三重菜竂捷運站44戶全新共構宅，國內資產管理產業龍頭台灣金聯資產管理公司看好下半年...

長榮經營權之爭／張榮發基金會聲請「選任臨時董事」

張榮發文教基金會一直無法順利改選董事，進一步牽動長榮集團經營權。張榮發文教基金會表示，已召開五次董事會，全都因人數問題無法改選董事，為解決目前僵局，已依法向法院聲請「選任臨時董事」。

新冠肺炎衝擊汽配展延至10月 牽動逾2,000億產值

外貿協會主辦的AMPA三展確定延期，貿協今（26）日宣布，台北國際汽車零配件展（Taipei AMPA）」、「台北國際車...

防疫大作戰 儒鴻、聚陽、台南企業拚3月出貨隔離衣

防疫物資備援啟動，經濟部號召台灣成衣廠生產隔離衣，儒鴻、聚陽與台南企業內部成立專案小組，3家公司今天均回應，全力配合政府...

呼聲最高的接班人！哈佛學霸外加高顏值 侯西峰能否交棒成功？

事業涵蓋房地產、飯店、百貨與餐飲的國揚集團，去年1月起多了一位新面孔，創辦人侯西峰的二女兒被視為呼聲最高的接班人，她將如何寫下屬於自己的成績單？

淘汰賽提前開打！這家台灣公司如何靠數位轉型 搶下歐洲5成市占率？

疫情黑天鵝來襲，企業淘汰賽提前開打！當中國人流、物流斷鏈，世界加速供應鏈移出中國，誰會被淘汰，誰又能抓住亂局中的新機會？

新冠疫情影響 汽車零配件展延至10月21日舉辦

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，被視為外貿協會五大專業展之一的台北國際汽車零配件展（Taipei AMPA）確定延...

foodpanda自有品牌「熊貓嚴選」登場 20分鐘外送到府

即時外送平台foodpanda繼推出主打生鮮、雜貨外送服務的pandamart 熊貓商城後，今（26）日再度宣布好消息，...

台廠智慧體溫貼片快狠準 武漢搶下單防疫

台灣的科技人才是難得的「軟硬兼具」人才，在近期因為新冠肺炎成為重災區的中國大陸，台灣新創更發揮了軟硬合一的資通訊長才

台灣現每日口罩量多少？ 工具機理事長：6百萬片以上

台灣每日口罩生產量到底多少？台灣區工具機暨零組件公會理事長許文憲上午指出，在工具業同業協助下打造的60條產線已有20多條...

張榮發文教基金會 向法院聲請「選任臨時董事」

張榮發文教基金會一直無法順利改選董事，進一步牽動長榮集團經營權，後來還傳出有黑道介入，兩方人馬為這個事爭執不休。張榮發文...

荒廢欣欣水泥嘉義廠 轉型全台唯一水泥觀光工廠

坐落嘉義縣鄉阿里山入口、阿里山公路上，荒廢逾20年的退輔會欣欣水泥公司嘉義工廠，轉型全台唯一以水泥為主題觀光工廠「欣欣水...

熱門新聞

南山人壽總經理許妙靜今日申請退休 不接受挽留

鴻海富士康宣布 聘鍾南山擔任防疫復工總顧問

力拚復工 富士康聘大陸疫病權威鐘南山為總顧問

沒團零收入 導遊、領隊兼差度小月

廣告大咖台北博報堂擬以18.53億元 收購格威傳媒

新光現增 金控今年第一例

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。