看好疫期結束房產前景 台灣金聯標下44戶捷運宅做包租公

台北市政府捷運局今天公開標售位於新北市三重菜竂捷運站44戶全新共構宅，國內資產管理產業龍頭台灣金聯資產管理公司看好下半年疫情結束後的行情，乘機入市，以每坪約50萬元全部取得，略低於同棟成交行情。台灣金聯公司表示，此次標下的小面積捷運宅預計四月中旬交屋，將進行簡潔裝潢後，鎖定新成家的青年客群出租。

台灣金聯公司代理董事長郭文進表示，本次公開標售之菜寮站捷運共構宅，多屬於1000萬元以下的低總價套房，貼近年輕人的購屋預算，社區具備優良的管理及豐富的公共設施，開車經中興橋10分鐘即可進入台北車站及西門商圈，搭乘捷運也僅需經過台北橋一站，10分鐘即可進入台北市區。鄰近公車站有20條路線往返大台北各區域，具備優異的交通機能。

此外，社區鄰近新北市立聯合醫院、中山藝術公園，居家就醫便利又具備休閒機能，而東南向的高樓層更具備俯視淡水河的景觀優勢，總體而言生活機能良好，CP值特高。