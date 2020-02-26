中聯資源化腐朽為神奇 躋身循環經濟概念股

中聯資源（9930）技術精進，成功將煉鋼副產品轉爐石以及電子廢棄物氟化鈣污泥等加值運用，產出高爐水泥、混凝土骨材及鋼廠副原料，躋身循環經濟概念股，中長期展望看俏。

中聯資源總經理上官世和表示，所開發的高爐石粉作為混凝土原料，可部分取代卜特蘭水泥，除可降低天然資源的開採及耗用外，更能提升混凝土強度，是性能優異的環保建材，主要應用實績包括台北101大樓、高雄世運主場館、台灣高鐵及高屏溪斜張橋等工程。

憑藉此成功經驗，持續開發環保相關業務，近期主要成果則為將電子業製程廢棄物氟化鈣污泥成功運用於鋼廠副原料，取代天然石材，有效將工業廢棄物轉化為資源循環利用。

上官世和說，響應政府「循環經濟」政策，大力推動以轉爐石作成瀝青混凝土骨材，藉由轉爐石高硬度、高抗壓強度等特性，大幅提升道路鋪築品質。以高雄南星路為例，是串聯高雄港貨運中心與南星自由貿易港區的重要聯外道路，貨櫃車、卡車往來流量龐大，導致道路凹凸不平並且使用年限迅速劣化，成為交通安全嚴重隱憂。

經過中聯資源協助以轉爐石粒料取代天然砂石粒料產製瀝青混凝土，大幅改善道路品質及耐久性，這項工程案獲公共工程委員會金質獎優等獎，迄今配合公共工程道路鋪設已超過270條，此外「轉爐石應用於瀝青混凝土鋪面」通過英國標準協會BS 8001循環經濟標準查核取得認證。

上官世和表示，中聯資源陸續針對混凝土、地質改良材及瀝青混凝土鋪面等進行施工綱要規範修訂，完成應用於各大公共建設如捷運、輕軌、公路橋樑、音樂中心、道路鋪面等工程實際案例，2019年貢獻減碳量達260萬公噸以上，善盡社會責任。