30戶蘆洲聯開宅供青年合租 3月2日截止申請

北市捷運局試辦「青年進城激勵方案」計畫，選定捷運蘆洲站聯合開發大樓30戶四房大坪數住宅轉作青年合租住宅，採「分租共居」方式出租。合租住宅提供年滿20歲以上未滿46歲在台北市就學、就業，有租屋需求的青年族群申請。捷運局表示，目前申請階段諮詢相當踴躍，3月2日即將截止受理，機會難得，歡迎北漂青年申請從速，以免向隅。

捷運局說，這次提供受理申請住宅為捷運蘆洲站聯合開發住宅，租金為市價八五折，租期最長9.5年，採先抽籤後審查方式辦理。該基地緊臨商圈、水岸綠地，社區環境、生活機能及公共設施均相當完善，入主霸氣8800坪全國最大捷運聯開基地，樂活人生一次到位。

社區大門口即為捷運蘆洲站2號出口，到站就到家，搭乘捷運至台北車站約19分鐘，至南港站約22分鐘、大直站約21分鐘，輕鬆接軌各線捷運及機場捷運，坐擁3高、3特快，串連雙北如虎添翼，出入台北市各大區域皆相當便捷。

捷運蘆洲站青年合租住宅申請相關資訊、租金、線上環境實景房型介紹，可至「台北市政府安心樂租網」（https://www.rent.gov.taipei/），線上輕鬆點看，現場實境呈現。

此案申請期限至今年3月2日17時止。申請書表可由市府安心樂租網網站下載或至北市府都市發展局中區辦公室（台北市中山區南京東路3段168號18樓）索取。預約看屋專線02-2521-8676或撥打02-2521-5550轉8544諮詢專線。