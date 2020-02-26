金融科技系列課程—FinTech臺大研習班招生

臺大開辦「金融科技概論與法制監管、區塊鏈的基礎與應用、大數據與理財機器人」研習班

台灣產業轉型不能拖，學習步調要及時。科技翻天覆地而來，面對金融科技世代，你準備好面對了嗎？臺大進修推廣學院將於109年5月17日起開辦「金融科技」系列課程，本系列課程兼顧系統連貫，由新時代下應用於金融產業不同科技之角度出發，同時輔以案例加以印證，幫助學習者提昇相關知識與技能，應對日新月異的新趨勢。讓金融服務能夠更加深入客群、更加貼近我們的生活。

臺大進修推廣學院開辦的「金融科技」系列課程，特別邀請臺灣大學法律學院楊岳平教授、財務金融學系張森林特聘教授及MaiCoin執行長劉世偉等講授跨領域進行授課，主題涵蓋金融科技概論與法制監管、區塊鏈的基礎與應用、大數據與理財機器人等，該系列課程將帶領學習者探討金融科技下的挑戰監管問題與對策；繼而了解區塊鏈的崛起及財經大數據分析技術與理財機器人帶來的改變與影響，進一步思考金融科技下帶來一波新的衝擊性改變。

「金融科技概論與法制監管」於109年5月17日開始上課；「區塊鏈的基礎與應用」於5月21日起；「大數據與理財機器人」則於5月31日開始。該系列課程即日起開始受理報名，於109年4月24前完成報名繳費者享有學費優惠。有關本課程之相關訊息歡迎上「臺大推廣教育網」或致電 (02)2362-0502 臺大進修推廣學院洽詢。