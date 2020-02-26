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新冠肺炎衝擊汽配展延至10月 牽動逾2,000億產值

經濟日報 / 記者黃文奇／即時報導

外貿協會主辦的AMPA三展確定延期，貿協今（26）日宣布，台北國際汽車零配件展（Taipei AMPA）」、「台北國際車用電子展（Autotronics Taipei）」、「台灣國際機車產業展（Motorcycle Taiwan）」原訂於今年4月15日至18日辦理，為顧及參展廠商及買主參展效益及健康安全，外貿協會經審慎評估後，決定將今年AMPA 三展延期至今年10月21日至24日在南港展覽二館辦理。

台灣汽車零組件產業供應鏈完整，2019年前11個月出口值達1,960 億元，為我國極具競爭力之優勢產業；而已邁入第36屆的AMPA 三展也隨著我國汽配產業發展，成為我國業者向國際市場展現研發及生產實力的最佳平台。

近年，AMPA三展的展覽規模及買主到訪數每屆均創新高，每年吸引近1,400家參展廠商使用近4,000個攤位，及來自逾140國7,000名國際買主來台參觀採購，已躍升為全球第四大汽配展，亦為全球最重要汽機車產業採購必訪展覽之一。

AMPA三展延至本年10月辦理，展覽除規劃原有的汽車零配件、車用電子、機車及零組件展區之外，更因應汽車產業電動化、智慧化及無人駕駛趨勢浪潮，將更聚焦於智慧運輸系統及車聯網、電動車及充電樁、和環保照明科技等展示項目，結合傳統工業及未來科技，提高買主一站式購足服務。

展覽期間亦將同時辦理電動車及智慧運輸產業論壇、一對一採購洽談會及新產品發表會，更特別籌畫自駕車試乘等活動。

主辦單位外貿協會除亦將全力動員全球63個海外駐點，力邀國際汽機車大廠及重量級買主來台參觀採購，將所蓄積產業及展覽能量，於本年10月21日於南港展覽二館舉行。

外貿協會 車用電子

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