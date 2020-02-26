新冠疫情影響 汽車零配件展延至10月21日舉辦

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，被視為外貿協會五大專業展之一的台北國際汽車零配件展（Taipei AMPA）確定延期，將延後到10月21日至24日於南港二館展出。

AMPA 品牌旗下包含「台北國際汽車零配件展（Taipei AMPA）」、「台北國際車用電子展（Autotronics Taipei）」、「台灣國際機車產業展（Motorcycle Taiwan）」 （簡稱AMPA 三展），原訂於4月15日至18日辦理，三展合計展出規模達3,800個攤位，是國際最具商機之專業採購平台。

但近期國際間爆發新冠肺炎疫情，嚴重衝擊國際衛生安全、國際交通運輸及經濟活動，為顧及參展廠商及買主參展效益及健康安全，主辦單位外貿協會決定將今年AMPA 三展延期至10月21日至24日在南港展覽館二館辦理。

汽車零配件為我國優勢產業，在各界努力下，AMPA三展已邁向36 屆也成為全球第四大汽配展。主辦單位外貿協會必將全力持續鞏固其國際地位與競爭力，維護AMPA國際展覽品牌形象，亦將動員全球63個海外駐點，力邀國際汽車大廠及Tier 1及 Tier 2買主來臺，蓄積產業及展覽能量於10月展出，協助業者創造商機。